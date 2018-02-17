روحانی دهلی نو را به مقصد تهران ترک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ححجت‌الاسلام حسن روحانی در این سفر فشرده که در دو بخش فرهنگی و سیاسی انجام شد، در مرحله اول سفر وارد شهر حیدرآباد شد و ضمن بازدید از آثار تاریخی و فرهنگی ایرانیان در هند، در جمع ایرانیان مقیم و در اجتماع نمازگزاران جمعه حیدرآباد بر ضرورت تقویت مناسبات فرهنگی دو ملت ایران و هند سخن گفت.

رئیس‌جمهور در جریان مرحله دوم این سفر با حضور در دهلی نو و ضمن دیدار و مذاکره با رئیس جمهور و نخست وزیر هندوستان در خصوص راه‌های تحکیم روابط و شرکت در مراسم تبادل اسناد همکاری بین دو کشور، با جمعی از نخبگان و فرهیختگان هند دیدار و گفتگو کرد.