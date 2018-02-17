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۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۲۱:۲۱

دقایقی پیش؛

روحانی دهلی نو را به مقصد تهران ترک کرد

روحانی دهلی نو را به مقصد تهران ترک کرد

رئیس‌ جمهور اسلامی ایران پس از سفر سه روزه به هندوستان، دقایقی پیش دهلی نو را به مقصد تهران ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ححجت‌الاسلام حسن روحانی در این سفر فشرده که در دو بخش فرهنگی و سیاسی انجام شد، در مرحله اول سفر وارد شهر حیدرآباد شد و ضمن بازدید از آثار تاریخی و فرهنگی ایرانیان در هند، در جمع ایرانیان مقیم و در اجتماع نمازگزاران جمعه حیدرآباد بر ضرورت تقویت مناسبات فرهنگی دو ملت ایران و هند سخن گفت.

رئیس‌جمهور در جریان مرحله دوم این سفر با حضور در دهلی نو و ضمن دیدار و مذاکره با رئیس جمهور و نخست وزیر هندوستان در خصوص راه‌های تحکیم روابط و شرکت در مراسم تبادل اسناد همکاری بین دو کشور، با جمعی از نخبگان و فرهیختگان هند دیدار و گفتگو کرد.

کد مطلب 4230364

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