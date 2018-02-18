میزان بارش ها در زنجان افزایش یافته است

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه خوشبختانه بارش‌ها در استان زنجان طی روزهای گذشته بسیار خوب بوده است، افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته گرماب با ۳۶ میلی‌متر ، ماه‌نشان ۲۳.۸ میلی‌متر، خیرآباد ۲۴، زنجان ۲۲، آببر با ۲۳.۱، فرودگاه ۱۹، قیدار ۲۹.۲ و خرمدره ۱۹.۵ میلی به ترتیب بارش‌ها را به خود اختصاص دادند.

وی اظهار کرد: از اول مهرماه تا ۲۹ بهمن‌ماه سال جاری میزان بارش‌ها در استان زنجان بیش از ۱۲۰.۲ میلی‌متر بوده که این میزان بارش‌ها در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از یک درصد رشد دارد و نسبت به میانگین بلندمدت هم ۱۵.۳ درصد کاهش دارد.

یاغموری ابراز کرد: از اول مهرماه سال جاری تا ۲۹ بهمن سلطانیه بیشترین میزان بارش‌ها را دارد و کمترین بارش‌ها مربوط به خرمدره است.

وی بر مدیریت مصرف آب در استان زنجان تأکید کرد و گفت: شهروندان زنجان مصرف بهینه آب را مدیریت کنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: بارش تا روز دوشنبه تداوم دارد و احتمال کولاک و بارش برف در استان وجود دارد.

یاغموری از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان خبر داد و ابراز کرد: در این به شهروندان زنجانی توصیه می‌شود از تردد در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده خودداری کنند.