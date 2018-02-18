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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۱۲

همزمان با ایام فاطمیه

یادواره شهدای روحانی آباده برگزار می شود

یادواره شهدای روحانی آباده برگزار می شود

آباده-یادواره شهدای طلاب و روحانیون شهرستان آباده همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا(س) برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا(س) یادواره شهدای طلاب و روحانیون و بزرگداشت علماء شهرستان آباده برگزار می شود.

در این مراسم حجت الاسلام صدیق منش به روایت گری مجاهدت رزمندگان و شهدای دفاع مقدس می پردازد. حجت الاسلام میثم خلیلی نیز در این برنامه در رثای بی بی دوعالم مرثیه خوانی می کند.

این مراسم روز دوشنبه ۳۰ بهمن بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد جامع آباده برگزار می شود.

در حاشیه یادواره شهدای روحانی آباده آئین وداع با ۲ شهید گمنام دفاع مقدس نیز انجام می شود.

به گزارش مهر، شهرستان آباده ۵ شهید طلاب و روحانی را تقدیم به نظام اسلامی کرده است.

کد مطلب 4230397

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