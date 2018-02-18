تقدیر از جان مک کین در کنفرانس امنیتی مونیخ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، برگزار کنندگان کنفرانس امنیتی مونیخ با اهدای جایزه «اوالد فون کلایست» از «جان مک کین» سناتور جمهوری خواه آمریکایی تقدیر کردند.

با این حال جان مک کین به دلیل بیماری نتوانست برای شرکت در مراسمی که شب گذشته برگزار شد حضور یابد و همسرش به جای وی برای دریافت این جایزه به روی سن رفت.

به گفته «ولفگانگ ایشینگر» رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ جایزه مذکور به خاطر تاثیرگذاری مک کین در بهبود مناسبات فراآتلانتیکی به وی اهدا شده است.

این در حالی است که مک کین ۸۱ ساله به تازگی مورد عمل جراحی قرار گرفته و یک تومور بدخیم از سرش خارج شده است.

هر چند مک کین در این مدت فعالیت های خود در سنای آمریکا را متوقف نکرده اما بیماری موجب شده وی به سختی قادر به حرکت و خارج شدن از خانه باشد.

