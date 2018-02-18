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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۷:۳۶

تقدیر از جان مک کین در کنفرانس امنیتی مونیخ

تقدیر از جان مک کین در کنفرانس امنیتی مونیخ

کنفرانس امنیتی مونیخ از سناتور کهنه کار آمریکایی به خاطر تلاش هایش در جهت بهبود مناسبات آمریکا و اروپا تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، برگزار کنندگان کنفرانس امنیتی مونیخ با اهدای جایزه «اوالد فون کلایست» از «جان مک کین» سناتور جمهوری خواه آمریکایی تقدیر کردند.

با این حال جان مک کین به دلیل بیماری نتوانست برای شرکت در مراسمی که شب گذشته برگزار شد حضور یابد و همسرش به جای وی برای دریافت این جایزه به روی سن رفت.

به گفته «ولفگانگ ایشینگر» رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ جایزه مذکور به خاطر تاثیرگذاری مک کین در بهبود مناسبات فراآتلانتیکی به  وی اهدا شده است.

این در حالی است که مک کین ۸۱ ساله به تازگی مورد عمل جراحی قرار گرفته و یک تومور بدخیم از سرش خارج شده است.

هر چند مک کین در این مدت فعالیت های خود در سنای آمریکا را متوقف نکرده اما بیماری موجب شده وی به سختی قادر به حرکت و خارج شدن از خانه باشد.
 

کد مطلب 4230424

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    نظرات

    • نجیب IR ۱۰:۰۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
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      ان شا الله هر چه سریعتر به درک واصل شده و وارد آتش جهنم شود

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