کیفیت هوای ۶ منطقه مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

رضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاههای سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح یکشنبه با شاخص ۹۵ درشرایط سالم قرار دارد.
وی افزود: کیفیت هوا در ایستگاه های ماشین ابزار، لشکر، صدف، الهیه ، رسالت و حرم مطهر در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.
رئیس مرکز پایش آلایندههای زیست محیطی مشهد تصریح کرد: بیشترین میزان آلودگی هوا از ایستگاه های رسالت و ماشین ابزار با شاخص۱۱۲ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.
اسماعیلی گفت: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت برخی آلاینده ها نسبت به روز شنبه افزوده شده است.
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