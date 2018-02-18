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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۰۴

ارومیه میزبان اردوی آمادگی تیم ملی آکروژیم ژیمناستیک

ارومیه میزبان اردوی آمادگی تیم ملی آکروژیم ژیمناستیک

اردوی آماده سازی تیم ملی آکروژیم ژیمناستیک با حضور ۶ ورزشکار ارومیه ای به مدت ۱۰ روز در خانه ژیمناستیک ارومیه برگزار می شود و بازیکنان در این مدت مورد ارزیابی مربیان قرار می گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اردو از ۲۷ بهمن به مدت ۱۰ روز جهت آمادگی برای حضور در رقابت های جاکارتای اندونزی درحال برگزاری است.

احد محمدی، ساسان عباسی، روح الله جنتی فر، محمد حسین منافی، یوسف رضایی و آرش امیر ابراهیمی ۶ بازیکن دعوت شده به این اردو هستند که توسط سرمربی مورد ارزیابی بدنی و حرفه ای قرار می گیرند.

این دوره از اردو به صورت متمرکز در استان های یزد، سمنان و آذربایجان غربی برگزار می شود.

آکروژیم شاخه ای از ژیمناستیک است که شامل حرکات نمایشی منظم و مهیج و برنامه های حرکتی مشارکتی و گروهی خیره کننده ای است.

مسابقات بین المللی آن در پنج گروه رقابتی ۲ نفره زنان، ۲ نفره مردان، ۲ نفره مختلط، سه نفره زنان و چهار نفره مردان بر روی پیست زمینی مخصوص برگزار می شود.

کد مطلب 4230433

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