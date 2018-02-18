۱۰۰ قطعه مرغ مشکوک به آنفلوانزا در ارومیه معدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این طیور به روش بهداشتی و با حضور اکیپ های سازمان دامپزشکی استان معدوم و دفن شدند، در این روش دفن بهداشتی ترانشه های عمیقی در زمین حفر و با آهک پاشی پیش و پس از دفن لاشه ها احتمال هر گونه انتشار آلودگی را به صفر می رسانیم و عوامل و تجهیزات دخیل در امر نیز مورد گندزدایی قرار می گیرند.

نمونه برداری خون از ماکیان روستاهای اطراف نیز انجام شده که در صورت مثبت بودن نتایج با افزایش شعاع عملیات، معدوم سازی های بیشتری صورت می گیرد تا ضریب اطمینان از عدم وقوع و شیوع این بیماری افزایش یابد.

همشهریان در صورت مشاهده تلفات پرندگان وحشی و اهلی موضوع را در سریعترین زمان ممکن به مراکز بهداشتی محل سکونت خود اطلاع دهند و از هر گونه تماس با لاشه اجتناب کنند.

بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از طریق ورود پرندگان مهاجر به تالاب ها و آب های ایران شیوع می یابد به نحوی که با آلوده شدن طیور بومی، زمینه ابتلای طیور صنعتی نیز فراهم می شود.