مسابقات بین المللی شطرنج در اهواز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار خوزستان شامگاه گذشته در مراسم افتتاحیه این رقابت ها در اهواز اظهار کرد: این مسابقات و تورنمنت های بین المللی منجر به گسترش این ورزش در خوزستان و اهواز می شود و موجب می‌شود جوانانی که نسبت به این بازی فکری علاقه مند هستند رغبت بیشتری داشته باشند و شرایط برای آنها بیش از پیش فراهم شود.

غلامرضا شریعتی با بیان اینکه انتظار می رود سال‌های آینده تعداد بیشتری از خوزستان در این مسابقات شرکت نمایند و استان ما از این بابت هم بتوانند سهم خود را نسبت به کشور داشته باشد، افزود: از ویژگی های خاص شطرنج این است که سن و جنسیت نمی‌شناسد که این موضوع در کنار حضور گرم تماشگران موجب جذابیت بیشتر مسابقات است.

به گزارش خبرنگار مهر؛ در مجموع ۲۶۰ بازیکن در این مسابقات شرکت کرده‌اند که ۱۶۹ نفر آنها بازیکنانی با درجه بین‌المللی هستند که در سه جدول A ، B و C به‌صورت جداگانه باهم رقابت می‌کنند.