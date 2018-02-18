بومی سازی تعمیر هواپیماهای جدید در کشور توسط محققان ایرانی

دکتر منوچهر منطقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت طرح کلان ملی دسترسی به فناوری های کلیدی هواپیمای ۱۵۰ نفره که در شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، گفت: مرحله یک یا فاز اول این پروژه که شامل طراحی مفهومی است، به اتمام رسیده؛ این طرح کلان در ۴ فاز تعریف شده است.

به گفته دبیر ستاد توسعه فناوری هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به دلیل اینکه بودجه ای به این طرح تعلق نگرفت اجرای فاز دوم آن به کندی پیش رفت؛ ولی باز هم فاز دوم این پروژه تعریف شد.

وی ادامه داد: با توجه به تحولاتی که در کشور اتفاق افتاد و هواپیماهای جدیدی خریداری شدند مشخص شد که فناوری این طرح که چندین سال قبل به تصویب شورای عتف رسید با فناوری هواپیماهای موجود فاصله زیادی دارد؛ همچنین از سوی دیگر می توان از این توانمندیها به نحو دیگری استفاده کرد از این رو چند مسیر را انتخاب کردیم تا از دستاوردهای طرح بهره ببریم.

منطقی با بیان اینکه تعمیر و نگهداری هواپیماها در کشور از هزینه بالایی برخوردارند، ادامه داد: از این رو در حال حاضر از دستاوردهای این طرح کلان برای تعمیر و نگهداری قطعات هوایی و بالگردها استفاده می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این اقدامات در حال اخذ استانداردهای جهانی هستند، بیان داشت: چنین خدماتی که توسط محققان شرکتهای دانش بنیان برای تعمیر و نگهداری هواپیما انجام می شود نیاز به کاربرد فناوری هایی دارد و از سوی دیگر بومی سازی نگهداری و پشتیبانی می تواند در هزینه ها تاثیر بگذارد.

دبیر ستاد توسعه فناوری های هوایی و هوانوردی تاکید کرد: برای اینکه یک هواپیما وارد ساخت شود لازم است به قابلیت هایی برسیم که ورود به عرصه تعمیر و نگهداری هواپیما یکی از این قابلیت ها محسوب می شود.

وی با تاکید بر اینکه ساخت چنین هواپیمایی که در قالب یک طرح کلان ملی تعریف شده است باید در شرایط جهانی انجام بگیرد، عنوان کرد: چون ساخت این هواپیما سخت است و کشور به تنهایی از پس آن بر نمی آید؛ بنابراین لازم است که تبادل فناوری و بودجه ای با کشورهای دیگر داشته باشیم.

منطقی ادامه داد: البته که ورود به عرصه تعمیر و نگهداری هواپیماهای جدید، نشان از توانایی ما در زمینه صنعت هوایی و هوانوردی دارد و کشورهای دیگر هم شناخت خوبی از کشور ما در این زمینه دارند که محققان ایرانی توانایی پیشرفت در این زمینه را دارند.

وی گفت: متخصصان ما می توانند از هواپیماهای جدید در تعمیر و نگهداری پشتیبانی کنند زیرا دانش فنی آن را در دست دارند؛ این موضوع علاوه بر اینکه می تواند در هزینه ها تاثیر گذار باشد، اعتماد کشورهای دیگر را فراهم می آورد.