دولت برزیل وزارت «امنیت ملی» ایجاد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «میشل تمر» رئیس جمهور برزیل از عزم جدی دولت خود برای مقابله با جرم و جنایت در این کشور خبر داد.

وی در دیدار با مقامات امنیتی برزیل در ریودوژانیرو تاکید کرد برای این منظور طی دو هفته آینده وزارت «امنیت ملی» ایجاد خواهد شد تا فعالیت ها برای مبارزه با جنایتکاران را مدیریت کند.

به گفته تمر وزارت خانه جدید همراستا با وزارت کشور و مسئول تمام فعالیت های مبارزه با جرم و بزهکاری در سطح ملی خواهد بود.

بر این اساس در حال حاضر نیروهای امنیتی و پلیس زیر نظر مقامات ایالتی فعالیت می کنند و در صورت تشکیل وزارت خانه جدید، تمام فعالیت این نیروها زیر نظر آن خواهد بود.

گفتنی است وزارت امنیت ملی در راستای برنامه های دولت برزیل برای مقابله با جنایات سازماندهی شده و از بین بردن ناامنی در بخش هایی از مناطق این کشور ایجاد می شود.