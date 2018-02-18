برگزاری ۴۵۰ برنامه مداحی طی ایام فاطمیه در شهرستان تویسرکان

رضاحسین وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری ۴۵۰ برنامه مداحی ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت در ایام دهه دوم فاطمیه سال جاری خبر داد.

وی گفت: همزمان با ایام فاطمیه اعزام مداحان به محافل عزاداری ایام فاطمیه(س) در روستاهای بخش مرکزی و قلقل رود آغاز شد که تا پایان ایام عزاداری تعداد مداحان به ۱۰۰ نفر می رسد.

رئیس کانون مداحان و شاعران مذهبی تویسرکان یادآور شد: ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت با حضور در محافل سوگواری، دستجات سینه زنی و زنجیرزنی هیئات مذهبی در ۳شهر، ۲ بخش، ۷ دهستان و بیش از ۸۰ روستای تابعه شهرستان تویسرکان در مناقب ائمه معصومین(ع) به‌ویژه حضرت زهرا(س) نوحه خوانی و مداحی می‌کنند و عشق و ارادت خود را نسبت به اهل بیت(ع) به نمایش می گذارند.

۱۰۰ هیئت مذهبی تویسرکان میزبان سوگوارن فاطمی

وی یادآور شد: مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در ایام فاطمیه دوم در ۱۰۰ هیئت مذهبی تویسرکان، بخش ها و روستاهای تابعه این شهرستان با حضور مبلغان دینی و ذاکران اهل البیت(ع) برگزار می‌شود.

حسین وزیری با اشاره به فعالیت ۴۰۰ هیئت، مسجد، حسینیه، بقاع متبرکه و سمن های مذهبی در شهرستان تویسرکان افزود: بیش از ۱۰۰ هیئت مذهبی در شهرهای تویسرکان، فرسفج و روستاهای تابعه دهستانهای سه گانه بخش قلقلرود و روستاهای بخش مرکزی و قلقلرود در دهه دوم فاطمیه میزبان سوگواران فاطمی هستند.