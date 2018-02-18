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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۳۲

رئیس کانون مداحان و شاعران مذهبی تویسرکان عنوان کرد:

برگزاری ۴۵۰ برنامه مداحی طی ایام فاطمیه در شهرستان تویسرکان

برگزاری ۴۵۰ برنامه مداحی طی ایام فاطمیه در شهرستان تویسرکان

تویسرکان - رئیس کانون مداحان و شاعران مذهبی تویسرکان از برنامه ریزی برای انجام بیش از ۴۵۰ برنامه مداحی به همت ذاکران اهل بیت(ع) در ایام دوم فاطمیه در این شهرستان خبر داد.

رضاحسین وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری ۴۵۰ برنامه مداحی ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت در ایام دهه دوم فاطمیه سال جاری خبر داد.

وی گفت: همزمان با ایام فاطمیه اعزام مداحان به محافل عزاداری ایام فاطمیه(س) در روستاهای بخش مرکزی و قلقل رود آغاز شد که تا پایان ایام عزاداری تعداد مداحان به ۱۰۰ نفر می رسد.

رئیس کانون مداحان و شاعران مذهبی تویسرکان یادآور شد: ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت با حضور در محافل سوگواری، دستجات سینه زنی و زنجیرزنی هیئات مذهبی در ۳شهر، ۲ بخش، ۷ دهستان و بیش از ۸۰ روستای تابعه شهرستان تویسرکان در مناقب ائمه معصومین(ع) به‌ویژه حضرت زهرا(س) نوحه خوانی و مداحی می‌کنند و عشق و ارادت خود را نسبت به اهل بیت(ع) به نمایش می گذارند.

۱۰۰ هیئت مذهبی تویسرکان میزبان سوگوارن فاطمی

وی یادآور شد: مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در ایام فاطمیه دوم در ۱۰۰ هیئت مذهبی تویسرکان، بخش ها و روستاهای تابعه این شهرستان با حضور مبلغان دینی و ذاکران اهل البیت(ع) برگزار می‌شود.

حسین وزیری با اشاره به فعالیت ۴۰۰ هیئت، مسجد، حسینیه، بقاع متبرکه و سمن های مذهبی در شهرستان تویسرکان افزود: بیش از ۱۰۰ هیئت مذهبی در شهرهای تویسرکان، فرسفج و روستاهای تابعه دهستانهای سه گانه بخش قلقلرود و روستاهای بخش مرکزی و قلقلرود در دهه دوم فاطمیه میزبان سوگواران فاطمی هستند.

کد مطلب 4230450

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