علی ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه اینکه شهرستان نهاوند دارای ۲۱ باب خانه عالم است، گفت: تعمیر و بازسازی مهمترین نیاز خانه های عالم در مناطق مختلف نهاوند است.

وی گفت: درحال حاضر تعدادی از خانه های عالم نهاوند خالی از سکنه است و تعدادی نیز به انجام تعمیرات اساسی نیاز دارند.

ترکاشوند با اشاره به اینکه یکی از دلایل عدم استقبال روحانیون برای استقرار در این منازل فرسودگی بافت آن‌ها است، گفت:تعدادی از خانه‌های عالم موجود در نهاوند نیاز جدی به مرمت و بازسازی دارند و تا این نواقص برطرف نشود، اسکان مبلغ در آن‌ها به‌هیچ‌وجه میسر نیست.

کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی نهاوند در ادامه اظهار داشت: خانه های عالم روستاهای «فارسبان»، «رزینی»، «بابا قاسم» و «چولک» نیاز به مرمت و بازسازی اساسی دارند.

وی ابراز امیدواری کرد این مشکل به‌زودی به دست خیرین شهرستان حل شود و گفت: باید زمینه اجرای برنامه‌های فرهنگی و اقامه نماز جماعت در روستاها مهیا شود.

فعالیت ۸۰ مبلغ نهاوندی در دهه دوم فاطمیه

کارشناس تبلیغات اسلامی نهاوند همچنین گفت: در گرامیداشت ایام فاطمیه ۸۰ مبلغ نهاوندی به مناطق مختلف نهاوند اعزام شدند.

وی گفت: در راستای تبلیغ و ترویج احکام دین مبین اسلام و تبلیغ آموزه های دینی و بیان کرامت و معرفی ابعاد شخصیت وجودی حضرت فاطمه (ص) در ایام فاطمیه دوم ۸۰ نفر از مبلغین و مبلغات حوزوی تحت نظر اداره تبلیغات اسلامی به مناطق مختلف شهرستان نهاوند اعزام شدند.

وی افزود: در این اعزام ۲۰ نفر ازمبلغات و ۶۰ نفر از مبلغین حضور داشته و با اداره تبلیغات اسلامی همکاری دارند.

ترکاشوند گفت: اقامه نماز جماعت، سخنرانی، گفتمان های دینی و مشاوره و پاسخ به مسائل اعتقادی از جمله برنامه این مبلغان در دهه فاطمیه دوم است.

کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی نهاوند گفت: ۱۲۰ عنوان برنامه فرهنگی با حضور ۸۰ مبلغ در ایام فاطمیه در مناطق شهری و روستایی نهاوند اجرا می شود.