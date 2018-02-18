۵۵۰ برنامه فرهنگی ویژه شهادت حضرت فاطمه در البرز برگزار می شود

حجت الاسلام و المسلمین سید عباس مسعوی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، از برگزاری ۵۵۰ برنامه فرهنگی ویژه شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در سطح استان البرز خبر داد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز در ادامه افزود: تبلیغات اسلامی با همکاری هیئت های مذهبی، روحانیون مستقر، مبلغین اعزامی، کانون های فرهنگی و موسسات قرآنی برنامه های فراوانی در دستور کار خود دارد.

وی سخنرانی به منظور تبیین ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و کرامات معنوی و فضایل اخلاقی ایشان، اجرای گفتمان دینی، جلسات پرسش و پاسخ، محافل قرآنی از قبیل محفل انس با قرآن کریم، کرسی تلاوت و روضه خوانی به همراه مداحی و سینه زنی را از مهمترین این برنامه ها اعلام کرد.

حجت الاسلام و المسلمین مسعودی خاطر نشان کرد: مناقب و فضایل اخلاقی و همچنین خدمات ارزنده و ارزشمند دخت نبی اکرم (ص) در حمایت از دین مبین اسلام و تبلیغ آن بر هیچ کس پوشیده نیست. این بانوی بزرگ بهترین اسوه و الگوی بانوان در ترویج سبک زندگی اسلامی و قرآنی است.

وی سبک زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها در کنار مولای متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام را بهترین اسوه و الگوی اخلاقی و معنوی برشمرد و گفت:ساده زیستی دخت نبی اکرم (ص) و در عین حال بخشندگی و حمایت از مظلومان ایشان را اسوه اخلاق و رفتار بانوان آن دروان کرده بود.

حجت الاسلام مسعودی گفت:صبوری این بانوی بزرگ و شجاع اسلام و ایستادگی ایشان و همچنین مقاومت در مقابل مشکلات تبلیغی در آن زمان سبب ایجاد تحول فکری و فرهنگی در بسیاری از آحاد جامعه شده بود.

وی خطبه فدکیه، ذکر فضیلت و صفات این بانوی بزرگ اسلام را در بعضی از آیات قرآنی نشان از شخصیت والا، ارزشمند و معنوی دخت نبی اکرم (ص) برشمرد.