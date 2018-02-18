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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۲۵

رئیس پلیس راه استان زنجان:

واژگونی مینی‌بوس در جاده ابهر به تاکستان ۶ مصدوم بر جای گذاشت

واژگونی مینی‌بوس در جاده ابهر به تاکستان ۶ مصدوم بر جای گذاشت

زنجان-رئیس پلیس‌راه استان زنجان گفت: بامداد یکشنبه واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس در محور ابهر – تاکستان شش مصدوم برجای گذاشت.

سرهنگ علی‌اصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بامداد یکشنبه واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس در محور ابهر به  تاکستان شش مصدوم برجای گذاشت.

وی اظهار کرد: پنج نفر از مصدومین ترخیص شدند و یک  نفر همچنان در بیمارستان بستری است.

رئیس پلیس‌راه استان زنجان  علت اصلی وقوع این تصادف را  تخطی از سرعت مطمئنه راننده مینی‌بوس اعلام کرد و گفت: متاسفانه رانندگان به علت عدم توجه به جلو باعث وقوع تصادف می‌شوند.

شیرمحمدی تأکید کرد: واژگونی وسیله نقلیه اصلی‌ترین عامل فوت در سوانح جاده‌ای استان زنجان است و واژگونی وسیله نقلیه طی ۱۰ ماهه سال جاری بیشترین علت تصادفات در جاده های استان را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: متأسفانه رانندگان به علت نبستن  کمربند ایمنی و توانایی نداشتن کنترل وسیله باعث واژگونی خودرو می‌شوند.

کد مطلب 4230472

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