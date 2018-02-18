عطر ۱۲ شهید گمنام دفاع مقدس در خراسان جنوبی پیچید

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی در صبح یکشنبه همزمان با ورود پیکرهای مطهر ۱۲ شهید گمنام به فرودگاه بیرجند، عطر شهادت در استان پیچید.

معاون فرهنگی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی در حاشیه مراسم استقبال از پیکرهای مطهر شهدای گمنام در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: پیکر مطهر این شهدا برای استقبال مردمی به مسجد امام جعفر صادق (ع) منتقل می شوند.

مهدی رحیم آبادی ادامه داد: همچنین این پیکرهای مطهر بعد از نماز ظهر و عصر روز جاری برای وداع به روستاها و شهرستان های خراسان جنوبی منتقل می شوند.

وی با بیان اینکه با بیان اینکه پیکر مطهر این شهدای گمنام همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) خاکسپاری می شوند، گفت: پیکر مطهر دو شهید گمنام در روستای حاجی آباد بیرجند و دو شهید نیز در شهرک دستگرد بیرجند تدفین می شوند.

رحیم آبادی بیان کرد: همچنین پیکر یک شهید در حوزه علمیه بیرجند و یک شهید در ستاد فرماندهی پدافند هوایی شرق کشور خاکسپاری خواهد شد.

معاون فرهنگی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی بیان کرد: پیکر مطهر شش شهید دیگر به شهرستان فردوس، روستای چاهک موسویه قاین و روستای بورنگ منتقل می شوند.

وی بیان کرد: با تدفین این شهدا در خراسان جنوبی، دارای ۱۳۳ شهید گمنام در ۵۲ نقطه از استان خواهیم بود.