استاندار گلستان خواستار تسریع در عملیات نجات کوهنورد گمشده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان گلستان، در پی حادثه مفقودی دو کوهنورد گمشده در ارتفاعات گلستان، سیدمناف هاشمی، استاندار گلستان درتماس تلفنی با مدیرعامل جمعیت هلال احمر پیگیر و جویای احوال مفقودین و چگونگی عملیات جستجو و نجات شد.

حسین احمدی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان در این رابطه اظهار کرد: حوالی ظهرشنبه یکی از مفقودین به نام هادی عرب حدودا ۴۵ ساله پیداشد و عملیات برای یافتن همنورد وی حجت الله حاجیلری که حدودا ۷۰ ساله است، ادامه دارد و حسب تاکیدات و دستورات استاندار محترم قرار شد تا ضمن رعایت جوانب احتیاط عملیات جستجو و نجات درشب هم ادامه پیداکند.

استاندار گلستان ضمن دلجویی از خانواده یک نفر مفقود باقی مانده دستورات لازم را برای هماهنگی های بعدی بین دستگاها صادر کردند.