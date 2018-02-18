کتاب می تواند فقر فرهنگی را کاهش دهد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد افشارنیا شامگاه گذشته در جریان حضور در نمایشگاه کتاب خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مایه خرسندی و خشنودی بود که مطلع شدیم ارشاد خوزستان چنین نمایشگاهی را برای علاقمندان برگزار کرده و ما هم در پایان وقت اداری در نمایشگاه حضور پیدا کردیم.

وی با اشاره به حضور ناشران و مؤسسات متعدد در نمایشگاه کتاب افزود: تنوع کتاب در رشته ها و تخصص های مختلف خوب و برای همه سلیقه ها کتاب وجود دارد؛ همچنین استقبال مردم هم خیلی خوب بوده است.

رئیس کل دادگستری خوزستان در ارتباط با سرانه پائین مطالعه کشور گفت: این موضوع دلیل تک بُعدی ندارند و به نظرم عوامل مختلفی دارد ولی چند مورد را می توان برجسته تر و بر آنها انگشت تأکید گذاشت.

افشارنیا ادامه داد: ساعت فراغت مردم و استراحت آنها خیلی کمتر شده و حجم و کثرت کار به آنها اجازه مطالعه نمی دهد چون عمدتا دو شغله هستند و با حالت خستگی به منزل می آیند؛ یکی از علل عمده سرانه پایین به ویژه در کلانشهرهای کشور همین مسئله است.

وی یادآور شد: علت بعدی هم پرداختن زیاد به مجلات، روزنامه ها و برنامه های تلویزیونی است و به نظرم برنامه های متعدد تلویزیونی در شبکه های مختلف به عنوان یک عارضه تلقی و برای مردم سرگرمی به وجود آمده که در این صورت کمتر به سمت مطالعه و مراجعه به منابع اولیه می روند.

رئیس کل دادگستری خوزستان اضافه کرد: در کنار مسائل فوق، فضای مجازی نیز مطرح هست و مردم به جای اینکه کتاب های قطع جیبی را در اماکن عمومی مثل پارک، مترو و اتوبوس مطالعه و از منابع آن بهره مند شود همه با یک گوشی موبایل مشغول هستند.

افشارنیا انتقاد کرد: گرچه ممکن است گوشی همراه نیز اطلاعاتی را در اختیار فرد قرار دهد ولی عمقی ندارد و این علت ها مردم را مشغول کرده است.

وی بیان کرد: سطح معیشت مردم، بخشی از گرانی کتاب و وضع اقتصادی نامطلوب مردم (اولویت های متعددی برای تأمین معاش خود تعریف می کنند) نیز در اولویت های بعدی قرار دارد و در چنین شرایطی درآمد خود را خیلی صرف کتاب و اثرات علمی این چنینی نمی کنند.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: موارد فوق، عمده ترین دلایلی هستند که باعث شده تا سرانه مطالعه در کشور ما کاهش و به تبع باعث کاهش فرهنگ عمومی و نزول سطح فرهنگی شود؛ امروزه مردم رفتارهایی از خود بروز و ظهور می دهند که متأسفانه با فرهنگ دیرینه و تاریخی کشور ما هیچ سنخیتی ندارند.

افشارنیا اضافه کرد: اکنون یکی از رفتارهای مذمومی که در جامعه شیوع پیدا کرده اهانت راحت مردم به همدیگر، کاهش آستانه صبر آنها، بدگویی ها و بداخلاقی است که همه متأثر از کاهش فرهنگ عمومی بوده عمده این بدرفتاری ها را کتاب و کتابخوانی اصلاح می کند.

وی در پایان تأکید کرد: کتاب در سلایق مختلف چه مذهبی، فقهی یا هنری می تواند فقر فرهنگی را جبران کند و دولتمردان وظیفه دارند که به این قسمت از ماجرا بیشتر بپردازند، به ویژه متولی اصلی آن که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.