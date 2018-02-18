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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۰۴

رئیس کل دادگستری خوزستان:

کتاب می تواند فقر فرهنگی را کاهش دهد

کتاب می تواند فقر فرهنگی را کاهش دهد

اهواز - رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: کتاب می تواند فقر فرهنگی را کاهش دهد و دولتمردان وظیفه دارند که به این قسمت از ماجرا بیشتر بپردازند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد افشارنیا شامگاه گذشته در جریان حضور در نمایشگاه کتاب خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مایه خرسندی و خشنودی بود که مطلع شدیم ارشاد خوزستان چنین نمایشگاهی را برای علاقمندان برگزار کرده و ما هم در پایان وقت اداری در نمایشگاه حضور پیدا کردیم.

وی با اشاره به حضور ناشران و مؤسسات متعدد در نمایشگاه کتاب افزود: تنوع کتاب در رشته ها و تخصص های مختلف خوب و برای همه سلیقه ها کتاب وجود دارد؛ همچنین استقبال مردم هم خیلی خوب بوده است.

رئیس کل دادگستری خوزستان در ارتباط با سرانه پائین مطالعه کشور گفت: این موضوع دلیل تک بُعدی ندارند و به نظرم عوامل مختلفی دارد ولی چند مورد را می توان برجسته تر و بر آنها انگشت تأکید گذاشت.

افشارنیا ادامه داد: ساعت فراغت مردم و استراحت آنها خیلی کمتر شده و حجم و کثرت کار به آنها اجازه مطالعه نمی دهد چون عمدتا دو شغله هستند و با حالت خستگی به منزل می آیند؛ یکی از علل عمده سرانه پایین به ویژه در کلانشهرهای کشور همین مسئله است.

وی یادآور شد: علت بعدی هم پرداختن زیاد به مجلات، روزنامه ها و برنامه های تلویزیونی است و به نظرم برنامه های متعدد تلویزیونی در شبکه های مختلف به عنوان یک عارضه تلقی و برای مردم سرگرمی به وجود آمده که در این صورت کمتر به سمت مطالعه و مراجعه به منابع اولیه می روند.

رئیس کل دادگستری خوزستان اضافه کرد: در کنار مسائل فوق، فضای مجازی نیز مطرح هست و مردم به جای اینکه کتاب های قطع جیبی را در اماکن عمومی مثل پارک، مترو و اتوبوس مطالعه و از منابع آن بهره مند شود همه با یک گوشی موبایل مشغول هستند.

افشارنیا انتقاد کرد: گرچه ممکن است گوشی همراه نیز اطلاعاتی را در اختیار فرد قرار دهد ولی عمقی ندارد و این علت ها مردم را مشغول کرده است.

وی بیان کرد: سطح معیشت مردم، بخشی از گرانی کتاب و وضع اقتصادی نامطلوب مردم (اولویت های متعددی برای تأمین معاش خود تعریف می کنند) نیز در اولویت های بعدی قرار دارد و در چنین شرایطی درآمد خود را خیلی صرف کتاب و اثرات علمی این چنینی نمی کنند.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: موارد فوق، عمده ترین دلایلی هستند که باعث شده تا سرانه مطالعه در کشور ما کاهش و به تبع باعث کاهش فرهنگ عمومی و نزول سطح فرهنگی شود؛ امروزه مردم رفتارهایی از خود بروز و ظهور می دهند که متأسفانه با فرهنگ دیرینه و تاریخی کشور ما هیچ سنخیتی ندارند.

افشارنیا اضافه کرد: اکنون یکی از رفتارهای مذمومی که در جامعه شیوع پیدا کرده اهانت راحت مردم به همدیگر، کاهش آستانه صبر آنها، بدگویی ها و بداخلاقی است که همه متأثر از کاهش فرهنگ عمومی بوده عمده این بدرفتاری ها را کتاب و کتابخوانی اصلاح می کند.

وی در پایان تأکید کرد: کتاب در سلایق مختلف چه مذهبی، فقهی یا هنری می تواند فقر فرهنگی را جبران کند و دولتمردان وظیفه دارند که به این قسمت از ماجرا بیشتر بپردازند، به ویژه متولی اصلی آن که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

کد مطلب 4230490

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