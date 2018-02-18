اعلام آمادگی کره ای ها برای سرمایه گذاری ۲.۵ میلیارد دلاری

محمد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر از اعلام آمادگی شرکتی از کره جنوبی برای سرمایه گزاری در مازندران خبر داد و افزود:این شرکت نامه ای را برای ما ارسال کرد و به میزان دو و نیم میلیارد دلار سرمایه گزاری خواهد کرد.



استاندار مازندران به ظرفیت گوناگون این استان و مردم در بخش های مختلف برای فعالیت کسب و کار گسترده اشاره کرد و گفت سه مانع بزرگ در کسب و کار وجود دارد که این سه موانع در حوزه بازار، کسب و کار در سیستم دولتی و نوع کیفیت محصولات است.



اسلامی با بیان اینکه در حوزه بازار می توانیم محصولات خود را با ذائقه بازار انطباق دهیم و برای دسترسی به این مهم ایجاد ظرفیت سازی در است، افزود: برای رفع این مهم از فعالان اقتصادی خواستیم تا حلقه های مفقوده در بازار را بررسی کنند تا بتوانیم محصولات را به بازار مقصد ارائه دهیم.



وی با اشاره به ابلاغ تفویض اختیارات از مرکز استان به شهرستان ها خبر داد و افزود: سعی کردیم برای تمرکز زدایی و کاهش رفت و آمد مردم برای دریافت مجوز و تسهیل در این امر اختیارات از مرکز استان به شهرستان منتقل شود.



اسلامی با اشاره به اینکه سال ٩٧ چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی است باید سال نشاط، کار و تلاش و همکاری یکپارچه همه مردم، دستگاه های اجرایی و فعالان اقتصادی باشد، افزود: اولین کاری که در این مورد انجام خواهد شد محرومیت زدایی از روستاها است.

وی با بیان اینکه چهره محرومیت زدایی را باید پاک کنیم، ادامه داد: با کمک دستگاه های اجرایی زیرساخت ها و امور زیربنایی زندگی مردم را روستا ها برطرف کنیم.

اسلامی با اشاره به اینکه هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت برای اشتغال روستاها ابلاغ شد، گفت: با توجه با اختیارات و فرصت هایی که داریم تسهیلات را به روستائیان بدهیم تا جوانان در کنار خانواده کسب و کار ایجاد کنند و موجب اشتغال مردم روستا شود.