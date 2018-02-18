محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۲ عملیات اطفای حریق و ۳ عملیات امداد و نجات و یک عملیات احتیاط حریق حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۴۰۵ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۶ مورد منجر به عملیات شده، ۱۵ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۴۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۳۴۴ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۲ مورد آتش سوزی شامل حریق کنتور برق در استادان و حریق درختان در خیابان مهدیه بوده است.

بیاناتی گفت: همچنین ۳ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در شهرک الوند، عملیات امداد و نجات در حادثه اقدام به خودکشی در حصار امام(ره) و رهاسازی اندام بدن از داخل زیورآلات و اشیاء زینتی در محل ایستگاه شماره ۱۲ توسط آتش نشانان به انجام رسید.

وی گفت: تنها عملیات احتیاط حریق نیز به دلیل بصدا درآمدن آژیر سیستم اعلام حریق بانک در خیابان قلیانی صورت گرفت.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان گفت: تعداد ۴ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.