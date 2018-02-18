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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۵۸

درگفتگو با مهر اعلام شد:

حریق دو کارگاه ساخت غیر مجاز کابینت و لوازم چوبی در فردیس اطفا شد

حریق دو کارگاه ساخت غیر مجاز کابینت و لوازم چوبی در فردیس اطفا شد

فردیس- سرپرست آتش نشانی فردیس با اشاره به حریق در دو کارگاه ساخت غیر مجاز کابینت و لوازم چوبی در این شهر گفت: با تلاش نیروهای آتش نشانی، این آتش سوزی اطفا شد.

محمود آذرسا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دو کارگاه ساخت غیر مجاز کابینت و لوازم چوبی در جاده ملارد فردیس به واسطه اتصال برق دچار حریق شدند.

سرپرست آتش نشانی فردیس با بیان اینکه وسعت و بزرگی حریق باعث شد تا همه نیروهای عملیاتی آتش نشانی این شهر در گیر شوند، افزود: عملیات اطفاء حریق از ساعت ۳.۵ تا ۷ صبح امروز ادامه داشت.

وی با بیان اینکه این آتش سوزی خسارت جانی نداشته است، خاطر نشان کرد: یکی از کارگاه ها به صورت کامل سوخت.

کد مطلب 4230526

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