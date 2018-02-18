حریق دو کارگاه ساخت غیر مجاز کابینت و لوازم چوبی در فردیس اطفا شد

محمود آذرسا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دو کارگاه ساخت غیر مجاز کابینت و لوازم چوبی در جاده ملارد فردیس به واسطه اتصال برق دچار حریق شدند.



سرپرست آتش نشانی فردیس با بیان اینکه وسعت و بزرگی حریق باعث شد تا همه نیروهای عملیاتی آتش نشانی این شهر در گیر شوند، افزود: عملیات اطفاء حریق از ساعت ۳.۵ تا ۷ صبح امروز ادامه داشت.



وی با بیان اینکه این آتش سوزی خسارت جانی نداشته است، خاطر نشان کرد: یکی از کارگاه ها به صورت کامل سوخت.