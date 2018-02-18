به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون تخصصی مهدی منتظر(عج)، همزمان باسالروز شهادت بی بی دوعالم حضرت زهرا سلام الله علیها سادات عظیم الشأن کرمانشاهی و دیگر مردم استان، در سوگ مصیبت حضرت زهرای اطهر به عزاداری خواهند پرداخت.

این همایش در روز ٣ شنبه اول اسفند ماه امسال با اقامه نمازجماعت صبح و عزاداری در مسجد آیت الله میبدی (ره) واقع در پل هوایی خیابان کوهساری(جوانشیر سابق) شروع و با حرکت دسته عزاداری با حضور علماء، روحانیون، هیئت های مذهبی، سادات محترم کرمانشاهی و عموم مردم تا مسجد جامع کرمانشاه ادامه خواهد یافت.

در این همایش آیت الله سید مسعود معصومی لاری و حجت الإسلام محمد حسین پاکراه به سخنرانی می پردازد و مداحان برجسته شهر در سوگ مصیبت حضرت فاطمة زهرا همنوا با حضرت حجت بن الحسن امام عصر (عج) به عزاداری خواهند پرداخت.

این مراسم برای ششمین سال متوالی به همت مجموعه ٣١٣ یارموعود، برگزار خواهد شد.

امسال نیز همزمان با کرمانشاه در دیگر شهرهای این استان؛ همانند هرسین، کنگاور، سنقر، صحنه و اسلام آباد غرب نیز این همایش برگزار می شود.

همچنین در پایان به میهمانان گرانقدر شرکت کننده در این مراسم شال عزاداری اهداء خواهد شد.