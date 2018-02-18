انتقاد از حضور مدیران غیرمتخصص در حوزه ترافیک

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، دقایقی پیش با حضور شهردار تهران، معاون حمل و نقل و ترافیک، شهرداران مناطق ٢٢ گانه و با حضور میهمانان خارجی، آغاز بکار کرد.

رئیس هیات علمی در مراسم افتتاحیه هفدمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک" که دقایقی پیش در سالن همایش های برج میلاد تهران آغاز شد، گفت: بیش از ۱۰۰۰ مقاله علمی در ۱۲ محور «شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک» مورد پذیرش قرار گرفت که در این میان به ترتیب سه محور «ایمنی ترافیک»، «برنامه ریزی حمل و نقل» و «حمل و نقل همگانی»، پذیرای بیشترین مقالات پذیرفته شده بودند.

محمود صفارزاده تصریح کرد: ۱۷۰ مقاله از تعداد آثار ارایه شده به عنوان آثار برتر انتخاب شد که در طول کنفرانس ارائه و ۱۷۰ مورد هم در پوستر استفاده می‌شوند.

رئیس هیات علمی هفدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک ضمن غنیمت شمردن این رویداد که در آن بستر مناسبی جهت تبادل دیدگاه ها و تجربیات در سطوح داخلی و بین المللی فراهم گردیده، از برگزاری بالغ بر ۶۰ نشست علمی-تخصصی در قالب محورهای ۱۲ گانه کنفرانس خبر داد.

صفارزاده از حمل و نقل همگانی، سیستم های هوشمند حمل و نقل، برنامه ریزی حمل و نقل و شهرسازی، ایمنی ترافیک و ریسک، حمل ونقل و توسعه پایدار، مهندسی ترافیک، اقتصاد حمل ونقل، مدیریت سیستم های حمل و نقل و ترافیک، آموزش ترافیک، قوانین و مقررات یکپارچه ترافیک، حمل ونقل غیر موتوری و طراحی هندسی معابر به عنوان محورهای این کنفرانس نام برد.

رئیس هیات علمی هفدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک در ادامه با تاکید بر اینکه "هفدمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل ونقل و ترافیک" با حضور بیش از ۱۵ نفر از اساتید برجسته بین المللی و حمایت ۲۹ دانشگاه و نهاد داخلی و خارجی برگزار خواهد شد، تصریح کرد: مهمانان از کشورهای اتریش، آلمان، آمریکا، کانادا و اسپانیا بوده وهمچنین مقالات نیز از کشورهای همجوارمان چون ترکیه، پاکستان و اردن دریافت شده است.

صفارزاده کنفرانس بین المللی ترافیک را مهم‌ترین رویداد علمی کشور در حوزه مهندسی حمل‌ ونقل و ترافیک دانست که در ۲۲ سال گذشته ۱۶ دوره آن با حضور اساتید و اندیشمندان خارجی و داخلی برگزار شده است.

صفارزاده در ادامه با بیان اینکه باید به سمت حمل و نقل پایدار برویم، گفت: تجربه شهرهای بزرگ نشان می دهد برای حل معضل ترافیک باید حمل و نقل پایدار و یکپارچه محقق شود.

وی با بیان اینکه قبل از احداث مال ها و مراکز تجاری باید برای معضل ترافیک چاره اندیشی شود، گفت: نمی توان بدون برنامه ریزی و یک شبه در کنار ساختمان های مسکونی، ساختمان های بزرگ تجاری ساخت و باید به جای آنکه به دنبال ساماندهی باشیم، قبل از ایجاد مشکلات چاره اندیشی کنیم.

وی با اشاره به بکارگیری مدیران غیر متخصص در حوزه حمل و نقل گفت: در حال حاضر ۴۰ درصد مدیران حمل و نقلی افرادی هستند که تناسبی با سمت هایشان ندارند، در حالی که ما دانشگاه های بسیاری در حوزه حمل و نقل داریم.