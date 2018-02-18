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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۴۹

حمله ترامپ به «اف بی آی» در توئیتر

حمله ترامپ به «اف بی آی» در توئیتر

رئیس جمهوری آمریکا با انتشار پیامی جدید در توئیتر، پلیس فدرال این کشور (اف بی آی) را به دلیل تیراندازی در فلوریدا مورد انتقاد قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» در این پیام که در توئیتر منتشر شده نوشته است: بسیار ناراحت کننده است که اف بی آی اطلاعات زیادی را که در مورد عامل تیراندازی فلوریدا مخابره شده بود را نادیده گرفته است. اف بی آی زمان بسیار زیادی را صرف ثابت کردن کمک روسیه به کمپین انتخاباتی ترامپ کرد در حالی که هیچ ارتباطی وجود نداشت. بیایید به اصول بازگشته و موجبات افتخار خود را پدید بیاوریم.

روز پنجشنبه هفته گذشته دبیرستانی در فلوریدای آمریکا صحنه تیراندازی بود که در این حادثه ۱۷ نفر کشته شده و بیش از ۲۰ نفر دیگر نیز زخمی شدند. بعد از وقوع این تیراندازی و مشخص شدن هویت عامل آن اعلام شد که پیشتر هشدارهایی در مورد فرد تیرانداز به اف بی آی داده شده بود.

کد مطلب 4230553
عبدالحمید بیاتی

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