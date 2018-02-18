ارائه ۱۱۰۰ مقاله در ۹ دوره همایش بین المللی سیره علوی

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی نادر دهقانی صبح امروز یکشنبه در همایش بین المللی سیره علوی با اشاره به اینکه بنیان برگزاری همایش سیره علوی را آیت الله میرعمادی نماینده ولی فقیه در استان نهادند و سالانه این همایش توسط یکی از دانشگاه ها برگزار می شود، اظهار داشت: بیش از ۱۱۰۰ مقاله در مجموع این ۹ دوره به دبیرخانه رسیده است.

وی با بیان اینکه ۳۰۰ عنوان فعالیت پژوهشی در ۴۰ محور کار شده و مورد استقبال پژوهشگران هم واقع شده است، تصریح کرد: همایش سره علوی یک کار شاخص، ارزشمندی و فاخر است.

دبیر نهمین دوره همایش بین المللی سیره علوی با تاکید بر اینکه در نهمین دوره همایش سیره علوی کار را از مردادماه آغاز کردیم، افزود: در مجموع ۱۲۲ مقاله از سراسر کشور به نهمین دوره این همایش ارسال شده که ۸۷ مقاله مرتبط به موضوع بود و در نهایت ۳۰ مقاله برای چاپ انتخاب شد و ۱۲ مقاله نیز ارائه می شود.

دهقانی خاطرنشان کرد: سایت همایش سیره علوی را راه اندازی کرده ایم و تقاضا داریم فعالیت آن تداوم یابد.