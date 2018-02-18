خط ۱ مترو اصفهان باید تا پایان سال کامل شود

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله معین صبح یکشنبه در بیست و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه شورای اسلامی شهر باید تا قبل از پایان بهمن بودجه شهرداری اصفهان را مصوب کند، اظهار داشت: به زودی این بودجه مصوب خواهد شد.

وی با بیان اینکه ضروری است، شهرداری برای ایام نوروز و آغاز سال جدید برنامه‌های متنوعی را پیش‌بینی و برنامه‌های خود را به شورای شهر ارائه دهد، افزود: همچنین ضروری است که تنظیم بازار به صورتی انجام شود که شهروندان برای تامین مایحتاج خود با توجه به شرایط اقتصادی موجود دغدغه نداشته باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه حقوق و مزایای کارکنان و کارگران شهرداری باید تا پایان سال پرداخت شود، اضافه کرد: این حقوق باید در همه بخش‌های خدماتی، فضای سبز، حمل و نقل و ... پرداخت شود.

وی همچنین به بهره‌برداری کامل از خط ۱ مترو اصفهان تا پایان سال جاری اشاره و تصریح کرد: با توجه به وعده‌هایی که شهرداری و شورای اسلامی شهر اصفهان به شهروندان داده‌اند، ضروری است که خط ۱ مترو تا ایستگاه صفه تا پایان سال جاری و یا حداکثر تا پایان فروردین سال آینده به بهره برداری برسد.