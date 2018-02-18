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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۲۳

مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

مراجعه ۳۷۰ نفر در راستای معاینات بالینی مصدومین ناشی از حوادث کار

مراجعه ۳۷۰ نفر در راستای معاینات بالینی مصدومین ناشی از حوادث کار

یاسوج- مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد گفت: در ده ماهه سال جاری، ۳۷۰ نفر جهت معاینات بالینی مصدومین ناشی از حوادث کار به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامروز امینی در رابطه با جزئیات این خبر افزود: از مجموع مراجعین معاینات بالینی مصدومین ناشی از حوادث کار،  ۲۲ نفر زن و ۳۴۸ نفر مرد بوده اند.

امینی با اشاره به افزایش این میزان نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، اظهار داشت: این رقم در مدت مشابه سال گذشته تعداد ۳۳۰ نفر بود که به میزان ۱۲.۱۲ درصد رشد داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان از کاهش فوتی های ناشی از حوادث کار در استان خبر داد و اظهار کرد: در ده ماهه امسال تعداد فوتی های ناشی از حوادث کار ثبت شده در ادارات پزشکی قانونی استان ۵ نفر مرد بود،  در حالی که فوت ۸ نفر در مدت زمان مشابه سال گذشته ثبت شده است.

وی افزود: بر اساس سالنامه آماری سال ۹۵ سازمان پزشکی قانونی کشور، استان کهگیلویه وبویراحمد در رتبه هفتم میزان معاینات بالینی مصدومین ناشی از حوادث کار بر حسب هر صد هزار نفر جمعیت قرار گرفته است.

کد مطلب 4230584

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