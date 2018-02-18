جذب ٤٠ درصدی درآمد نقدی تاپایان دی/سیر نامناسب درآمد شهرداری کرج

به گزارش خبرنگار مهر، عباس زارع در نطق پیش از دستور چهل و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج که صبح یکشنبه برگزار شد، با بیان اینکه با توجه به بررسی گزارش درآمدی ۱۰ ماهه شهرداری کرج ، گزارشی اجمالی همراه با تذکرات در این جلسه مطرح می شود، اظهار کرد:متاسفانه سیر درآمد شهرداری کرج روند مناسبی را نشان نمی دهد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس بودجه اعلامی تا پایان دی ماه سال جاری ۴۰ درصد درآمد نقدی و تهاتری توسط شهرداری جذب شده که این مهم اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان طی ۱۰ ماهه امسال بوده است، افزود: ۵۵۰ میلیارد تومان از مجموع در آمد یاد شده نقدی و ۱۵۰ میلیارد تومان نیز تهاتری بوده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر کرج تصریح کرد: با توجه به روندی که در ۲۰ روز ابتدای بهمن ماه نیز شاهد هستیم، اگر تلاش مضاعف از سوی شهرداری صورت نگیرد تا پایان سال از منظر نقدینگی با مشکل مواجه خواهیم شد لذا شهرداری باید همت جدی برای رفع این مشکل داشته باشد.

زارع با اعلام اینکه با بررسی ارقام درآمدی شهرداری می توان فهمید درآمد شهرداری صرفا به مراجعه مردم وابسته شده و هیچ پروژه بزرگی را در چندماه گذشته شاهد نبوده ایم، افزود: در کدهای درآمدی پایدار نیز تقریبا پایین ترین سطح درآمدی را داریم، در حال حاضر حدود ۳۰ درصد این درآمد جذب شده است.

لزوم جدیت شهرداری در کسب درآمد

عضو شورای اسلامی شهر کرج با تاکید بر اینکه در بودجه شهرداری حدود ۶۰۰ میلیارد تومان فروش اموال غیر منقول پیش بینی شده که این رقم در متمم بودجه به ۴۵۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد، یادآور شد: متاسفانه شهرداری تنها ۹ درصد در این زمینه پیشرفت داشته که این آمار جای نگرانی دارد.

وی تاکید کرد: شهرداری باید به صورت جدی تا پایان سال تمام انرژی خود را در جهت ایجاد درآمد به کار بگیرد و از هر فرصتی برای کسب درآمد استفاده کند، از طرفی باید به این نکته نیز اشاره کرد که در متمم بودجه سال جاری حدود ۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای هزینه های جاری و نقدی شهرداری در نظر گرفته شده که با این روند، درآمد نقدی به این نصاب نخواهد رسید.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر کرج گفت: با ادامه این روند عمده پروژه های سال جاری در حوزه عمرانی به دیون تبدیل و به بودجه سال آینده تحمیل می شود لذا شهردار و مدیران مناطق بایستی در حوزه افزایش درآمد انرژی فراوانی را صرف کنند.

عضو شورای اسلامی شهر کرج تصریح کرد: به طور قطع باید واقف بر اهمیت موضوعات مطرح شده باشیم و بایستی این هشدار و زنگ خطر از سوی مسئولان شهرداری به خوبی شنیده شود.

همچنین در ادامه فرج الله ایلیات دیگر عضو شورای اسلامی شهر کرج تاکید کرد: باید تذکر جدی به شهرداری داده شود چرا که هیچ یک معاونین و قائم شهردار در جلسات شورای شهر کرج شرکت نمی کنند، از طرفی ارائه تذکرات از سوی اعضا بدون حضور قائم مقام شهردار قابل قبول نیست.

در ادامه جلسه لایحه توافق نامه مربوط به بهسازی و نوسازی قسمت هایی از بافت های فرسوده شهر کرج مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

منصور وحیدی نایب رییس شورای اسلامی شهر کرج در خصوص این لایحه با بیان اینکه سرمایه گذاری به مناطق کم برخوردار سوق داده شود، اظهار کرد: طی دو ماه گذشته همایشی در قالب بحث سرمایه گذاری در کرج برگزار و بنا شد سازندگان بزرگ وارد بافت های فرسوده شوند.

وی با بیان اینکه از ۶۰ سازنده بزرگ شرکت کننده در این همایش ۱۵ سازنده شناسایی شده تا در خصوص ساماندهی بافت های فرسوده ورود کنند، اظهار کرد: بسیاری از اراضی بافت های فرسوده ای قلنامه ای هستند که شهرداری بایستی در این خصوص ریسک کند.

عضو شورای اسلامی شهر کرج با تاکید بر اینکه اقدامات لازم در خصوص مباحث مطرح شده صورت گرفته است، تاکید کرد: باید حقوق افرادی که در این طرح مشارکت می کنند تامین شود.

همچنین رییس کمیسیون سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به اینکه بافت های فرسوده کرج از لحاظ فنی دارای ایراداتی است به همین منظور سعی شده تمام جوانب در این لایحه دیده شود، ادامه داد: بر اساس مواد قانونی ۲۵ درصد سرانه خدماتی در این حوزه متمرکز شود به همین سبب طرح تفصیلی سرانه های خدماتی را از قبل در محدوده های بافت فرسوده دیده است.

گفتنی است، لایحه توافق نامه مربوط به بهسازی و نوسازی قسمت هایی از بافت های فرسوده شهر کرج با دو قید رعایت مفاد قانون ماده ۴ و پرداخت ۵۰ درصد سهم سازمان از طرف دوم به تصویب اعضای شورای شهر کرج رسید.