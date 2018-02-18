استقرار نظم و امنیت یکی از وظایف اصلی پلیس در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امین رجبی در حاشیه بازدید از معاونت اجتماعی استان البرز، اظهار کرد: پلیس جامعه محور که مبنای آن بر اعتماد اجتماعی شکل گرفته است با انجام اقدامات اجتماعی از قبیل فرهنگ سازی، آموزش همگانی، اطلاع رسانی و آگاه سازی زمینه مشارکت مردم را برای تامین نظم و امنیت فراهم می کند.

وی ادامه داد: رویکرد جامعه محورانه پلیس باعث شده است با ایجاد و ساختار معاونت اجتماعی در ناجا نسبت به تعامل و مشارکت مناسب با مراکز علمی و دانشگاهی، نهادها و دستگاه‌های دولتی و آحاد مختلف اجتماعی اقدامات مثبت و موثری صورت پذیرد.

سرهنگ رجبی عنوان کرد: با توجه به اینکه پلیس مسئولیت حفظ نظم و امنیت را به عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای جوامع بشری به عهده دارد بنابراین ضروری است که در اثر تغییرات اجتماعی پیشتاز باشد در غیر این صورت نمی تواند کارآمدی لازم را داشته باشد.

وی تاکید کرد: شناخت و استفاده از فناوری های جدید آموزش کارکنان و بهره گیری از افراد متخصص آینده نگاری، آینده پژوهی، پیش بینی اجتماعی و برآورد در این حوزه از جمله اقداماتی است که باید همواره در دستور کار پلیس جامعه محور قرار داشته باشد.