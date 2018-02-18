ایجاد اشتغال مهمترین اولویت در آذربایجان غربی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی شهریاری شنبه شب در جلسه شورای اشتغال روستاییان آذربایجان غربی افزود: به دلیل برنامه های غیرکارشناسانه اقتصادی در سالهای گذشته لشکری از بیکاران در کشور درست شده که ایجاد زمینه های اشتغال برای آنان، بخش قابل توجهی از برنامه های دولت را به خود اختصاص داده است.

وی اضافه کرد: طبق مصوبات دولت و مجلس، امسال بیشترین توجه به حوزه اشتغال به ویژه اشتغال فراگیر صورت گرفته و قرار است با صرف هزاران میلیارد ریال اعتبار، بخش قابل توجهی از بیکاران شهری و روستایی مشغول به کار شوند.

وی اظهار داشت: توجه به توسعه اشتغال مولد از جمله مهمترین موارد در اعطای تسهیلات اشتغالزایی برای جوانان است و در این راستا، کمیته ویژه ای در آذربایجان غربی تشکیل شده که باید همه مدیران مرتبط در این راستا کمک کنند.

استاندار آذربایجان غربی از مسئولان خواست که تسهیلات اشتغال زایی را به افراد نیازمند اعطا کنند تا حق کسی در این امر ضایع نشود و تا افراد مستعد بتوانند اشتغال پایدار داشته باشند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: امسال برای دریافت تسهیلات اشتغال فراگیر جهت اجرای طرح های تولیدی، کشاورزی و خدماتی 22 هزار و 874 نفر در سامانه کارا ثبت نام کرده اند.

رضا نقی زاده افزود: هفت هزار میلیارد ریال اعتبار به بخش اشتغالزایی در سال جاری در استان اختصاص یافته که تاکنون 2 هزار و 960 میلیارد ریال برای وصول در اختیار بانک های عامل قرار گرفته است.

وی اظهارداشت: از این اعتبار، چهار هزار و 800 میلیارد ریال برای ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری در آذربایجان غربی در نظر گرفته شده است که بخش قابل توجهی از آن در کمیته های استانی و بخش کمی نیز به صورت متمرکز توزیع می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی ادامه داد: 45 مرکز کاریابی و 11 مرکز مشاوره در استان فعالیت دارند و باید برای تسهیل در رسیدگی به وضعیت اشتغال استان تمام بیکاران از طریق این مراکز اقدام به جستجوی شغل کنند.

آذربایجان غربی 3 میلیون و 324 هزار نفر جمعیت دارد و بیش از 120 هزار نفر بیکار در این استان وجود دارد.