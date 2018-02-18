بازگشت مهاجران افغانستانی کمک بزرگی در تامین امنیت منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکسپرس نیوز، ژنرال «قمر جاوید باجوه» فرمانده ارتش پاکستان طی اظهاراتی در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: اینکه ما بتوانیم کشور خود را کنترل و مدیریت کنیم بهترین جهاد است اما متاسفانه برخی قدرت ها تحت عنوان جهاد دست به افراطی گری می زنند؛ اینکه کل جوانان دنیا را برای عملیات تروریستی و اقدامات افراطی گرایانه تربیت و استخدام کنید جهاد نیست بلکه افراطی گری محض است.

وی افزود: زمانی بود که پاکستان به عنوان یک جاذبه برای گردشگران بود اما اکنون این کشور دچار تروریسم شده است.

فرمانده ارتش پاکستان در ادامه گفت که پایگاه های امن گروه های تروریستی در افغانستان واقع هستند و اکنون حضور گروه داعش و ایجاد پایگاه در برخی ولایت های این کشور نیز تایید شده است.

باجوه تاکید کرد که طی چند سال گذشته از ۱۳۰ حمله ای که به پاکستان صورت گرفت ۱۲۳ حمله از خاک افغانستان صورت گرفته است.

فرمانده ارتش پاکستان همچنین گفت که اسلام آباد با کنترل و مدیریت مرزهای مشترک خود با افغانستان مانع نفوذ داعش از این کشور به پاکستان شده است.

وی افزود: امنیت در پاکستان تضمینی برای امنیت و ثبات در افغانستان و منطقه است. برای امنیت منطقه ضروری است که دو کشور از خاک خود علیه یکدیگر سوء استفاده نکنند.

باجوه در ادامه تاکید کرد که برای برقراری امنیت در منطقه و افغانستان لازم است تا تمام طرف های دخیل در این مسئله بر سر میز مذاکره حاضر شوند.

وی در پایان گفت که بازگشت ۲۷ هزار مهاجر افغانستانی مقیم در پاکستان به کشور خود می تواند کمک بزرگی در برقراری امنیت در دو کشور باشد.