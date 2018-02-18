ارتباط بین رژیم غذایی با کلسترول بالا و سرطان کولون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، محققان در UCLA دریافتند که افزایش سطح کلسترول در رژیم غذای جانور، منجر به تحریک سلول بنیادی روده ای برای تقسیم سریع تر می شود و در نتیجه سرعت شکل گیری تومور صد برابر سریع تر می شود.

در این مطالعه محققان مسیر مولکولی را شناسایی کرده اند که می تواند هدف دارویی جدیدی برای درمان سرطان کولون باشد. با تغییر رژیم غذایی آن ها و ارائه مواد غذایی پر کلسترول، آن ها کلسترول بیشتری را وارد سلول های بنیادی روده ای موش کردند.

در برخی دیگر نیز، محققان یک ژن تنظیم کننده فسفولیپیدها( نوع اولیه چربی در غشای سلولی) را تغییر دادند که موجب شد، سلول ها درون خودشان کلسترول بیشتری بسازند. در هر دو گروه توانایی تکثیر سلول های بنیادی بیشتر شد. همان طور که سطح کلسترول جانوران بالا می رود، تقسیم سلولی نیز سریع تر می شود و در نتیجه بافت پوششی روده جانور افزایش یافته و طویل تر شود.

این تغییرات، سرعت شکل گیری تومور در کولون را به شدت بیشتر می کند. با اثبات مسیر مولکولی دخیل در این فرایند، می توان هدف درمانی مناسبی را برای طراحی دارو و مقابله با این سرطان شایع معرفی کرد.