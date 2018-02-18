تاخیر در داوری آثارجشنواره هنرهای تجسمی/واکنش هنرمندان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته مرضیه احمدی فخر با توجه به مشکل پیش آمده در روند بررسی آثار موجود در نگارخانه وصال، روند داوری به تاخیر افتاده است.

وی با ابراز امیدواری به اینکه بزودی نگارخانه بازگشایی شده و داوری آثار از سر گرفته خواهد شد، گفت: بنابراین اختتامیه اعلام شده از ۳۰بهمن به ۳ اسفند موکول می شود.

این در حالیست که غلامرضا یوسفی نژاد، سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس هم از بازگشایی نگارخانه وصال با رفع مشکل خبر داد و گفت: دستور رفع توقیف نگارخانه وصال صادر شد.

وی با اعلام این خبر گفته است که این نگارخانه ۵۰ ساله، پس از طی مراحل اداری رفع پلمپ می شود.

در پی پلمب نگارخانه وصال واکنش ها به این اقدام باعث شد انجمن هنرهای تجسمی شیراز بیانیه ای صادر کند و در همین رابطه بخشی از هنرمندان هم واکنش نشان دهند.

از سویی هیات مدیره خانه تئاتر شیراز در خصوص پلمپ نگارخانه وصال بیانیه ای صادر کرد که در بخشی از آن آمده است: بی تردید حضور هنرمندان، فرهنگوران فرهیخته در این زادبوم هنر خیز ، رشد و تعالی هنرمندان و ایجاد بستری ارزشمند برای درک بهتر ماهیت هنر نقشی اساسی در این آوازه داشته است.

در این میان وجود فضاهای فرهنگی و هنری در اقصی نقاط استان و شیراز اصلی ترین دغدغه و مهم ترین عامل برای رسیدن به فضایی جهت فرهنگ‌سازی هر چه بیشتر، معرفی توانایی ها و هنرنمایی ها و خون دل خوردن هنرمندانی است که بی هیچ چشم داشتی، روح و جان خود را در طبق اخلاص گذاشته اند و هرچه در توان دارند برای فرهنگ و هنر شهر راز هزینه کرده اند...

از سویی با توجه به اینکه قرار بود نگارخانه وصال در جریان دهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر یکی از فضاهای نمایش آثار هنرمندان به ویژه نقاشان، عکاسان و ویدئوآرتیست ها باشد، اکنون سرنوشت این بخش از رویداد یادشده در ابهام قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه جاری حکم پلمب قدیمی ترین نماد هنر تجسمی فارس بنا بر شکایت شاکی خصوصی اجرا شد.