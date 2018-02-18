تاکید وزیر اقتصاد بر نقش صنعت و تجارت در رشد روابط هند و ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسعود کرباسیان در این نشست که برای امضای تفاهم نامه همکاری بین بخش خصوصی دو کشور برگزار شد، اظهار کرد: مشابهت های فرهنگی و اجتماعی هند و ایران به درک عمیق تر زمینه های همکاری میان دو کشور کمک کرده است. هیچ محدودیتی در روابط هند و ایران وجود ندارد و جو سیاسی آماده بهره برداری از فرصت های موجود جهت همکاری اقتصادی و تجاری میان دو کشور است.

کرباسیان افزود: انرژی، نفت و گاز بخش مهمی از صادرات ایران را تشکیل می دهند و ایران توانسته است نقش تامین کننده انرژی را برای شرکت های پتروشیمی هند و همچنین سایر شرکت ها ایفا کند. ما امیدواریم هند در کنار واردات انرژی از ایران، در زمینه های دیگر نیز سرمایه گذاری کرده که این امر می تواند به گسترش هرچه بیشتری روابط میان دو کشور کمک کند. ما امیدواریم دو کشور با امضای توافقنامه های اقتصادی مشکلات موجود بر سر تجارت مانند مالیات دوباره و قیمت های غیر واقعی را رفع کنند.

همچنین وزیر اقتصاد ایران با اشاره به توافق نامه بندر چابهار که سال گذشته میان هند، ایران و افغانستان امضا شد گفت: بندر چابهار به عنوان یک توافق چند جانبه فرصتی برای سرمایه گذاری هند در زمینه پتروشیمی، کود شیمیایی و غیره است. ایران یک بازار با ثبات است که تاجران هندی می توانند از آن استفاده کنند.

اقتصاد ایران دارای ظرفیت لازم برای تبدیل شدن به یک مرکز تجارت در منطقه است. ایران دارای نیروی کار بسیار ماهر و آموزش دیده با استاندارد های جهانی است.

افزون بر این، کرباسیان در خصوص برنامه های اقتصادی ایران گفت: پس از برجام، ایران توانست از ظرفیت های داخلی و همچنین سرمایه گذاری های خارجی برای کمک به اقتصاد خود استفاده کرد. ایران به دنبال دستیابی به رشد اقتصادی بدون وابستگی به نفت است. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایران در دولت کنونی توافقنامه های مختلفی با کشورها به ارزش ۴۰ میلیارد دلار امضا کرده است که این توافقنامه ها برای کمک به پروژه های اقتصادی ایران مورد استفاده قرار گرفته اند. در دو سال گذشته ۲۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران انجام شده است که این امر نشان دهنده توجه مثبت جهان به بازار ایران است.

گفتنی است، کرباسیان به همراه رییس جمهوری کشورمان به هند سفر کرده بود.