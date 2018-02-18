روستای امامزاده بزم بوانات در یک قدمی کسب عنوان «دوستدار کتاب»

رییس انجمن اهل قلم فارس و مجری طرح های کتابخوانی روستای امامزاده بزم در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: با معرفی ۴۰ روستای مرحله نیمه نهایی چهارمین جشنواره روستاهای دوستدار کتاب ایران، نام روستای امام زاده بزم در میان منتخبین به چشم می خورد.

حسن دهقان با بیان اینکه روستای امامزاده بزم سال گذشته نیز در جمع ۲۰ روستای این مرحله حضور داشت اما نتوانست به جمع ١٠ روستای برگزیده راه پیدا کند، یادآوری کرد: این روستای تاریخی و هدف گردشگری استان فارس، امسال با حدود ۱۳۰۰ روستا رقابت کرده و این موفقیت را به دست آورده است.

وی تصریح کرد: اغلب روستاهای راه یافته به این مرحله دارای کتابخانه عمومی هستند و طرح های کتابخوانیِ آن ها از جانب کتابداران به انجام می رسد اما روستای امامزاده بزم کتابخانه عمومی ندارد و با ایجاد «کمپین مردمی روستاییان فرزانه»، همکاری بچه های کانون فرهنگی مسجد روستا، مدرسه ابتدایی آن و البته دهیاری، شواری اسلامی روستا وهیئت امنای آستان حضرت میر حمزه(ع) به ترویج کتابخوانی در این روستا انجام می شود.

این فعال فرهنگی تأکید کرد: اهالی این روستا به واقع تلاش زیادی در سال گذشته و جاری به انجام رسانده اند و امیدوارند با کسب عنوان دوستدار کتاب و حمایت های مالی ناشی از آن بتوانند زیرساخت های لازم را نیز فراهم کنند.

دهقان در تشریح برخی برنامه های اخیر روستای امامزاده بزم در حوزه ترویج کتابخوانی نیز گفت: با هدف توسعه فعالیت‌های ترویجی در حوزه کتاب و کتابخوانی و بر اساس مصوبات سال گذشته شورای اسلامی روستای امامزاده بزم دو کوچه این روستا «کتاب» و «کتابخانه» نامگذاری شد.

وی ادامه داد: همچنین به پیشنهاد جوانان روستا سایر کوچه‌های روستا نیز به نام مشاهیر ادبی و نویسندگان شهرستان بوانات نامگذاری شده است.

رییس انجمن اهل قلم فارس اضافه کرد: برنامه «سه شنبه‌های مهربان» با محوریت قصه خوانی برای بچه‌های تنها مدرسه روستا، اجرای برنامه «سیزده دانا» در روز طبیعت، غنی سازی کتابخانه در گردش «نگین فیروزه ای» واقع در حرم حضرت میر حمزه(ع)، همایش کتابخوانی «روستاییان فرزانه»، برپایی موکب «کتابخوانی» در مسیر پیاده روی سوگواران شهادت امام رضا(ع)، حضور در نمایشگاه کتاب شیراز و رونمایی از کتاب «تاریخ و فرهنگ مردم بوانات» به قلم یکی از اهالی روستا، مسابقه تصویرگری و نقاشی کتاب، مسابقه کتابخوانی «خونه به خونه» و مسابقه کتابخوانی «ماهک و پرنده ها» ازدیگر برنامه‌های کتابخوانی روستای امامزاده بزم است.

حسن دهقان که با موسسه فرهنگی هنری «آفتاب مهر صبا فارس» عنوان شخصیت برگزیده ترویج کتابخوانی ایران در سال ۱۳۹۶ را نیز به دست آورده است، امضای میثاق نامه ترویج کتابخوانی در روستای امامزاده بزم برای سال ١٣٩٧ توسط مسئولین اجرایی شهرستان بونات و روستای امامزاده بزم و انعقاد تفاهم نامه واگذاری بخشی از قلعه تاریخی و ثبت ملیِ روستا برای ایجاد کتابخانه را از دیگر برنامه‌های کتابخوانی روستا اعلام و خاطرنشان کرد: با توافق رییس هیئت امنای آستان حضرت میرحمزه (ع)، تا پایان سال، کتابخانه کودک روستای امامزاده بزم در بخشی از بنای این امامزاده عظیم الشأن راه اندازی می شود.