غلظت گرد و غبار رامشیر به ۱۸ برابر حد مجاز رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان، میزان غلظت غبار موجود در هوای رامشیر تا ساعت ۱۰ صبح امروز به دو هزار و ۸۴۲ میکروگرم بر مترمکعب رسیده که این میزان غلظت، بیش از ۱۸ برابر حد مجاز است.

مدارس در شهرستان رامشیر هم تعطیل شده است.

در همین ساعت غلظت گرد و غبار در هوای آبادان به دو هزار و ۴۲۰ میکروگرم بر مترمکعب رسیده که این میزان غلظت، بیش از ۱۶ برابر حد مجاز است.

میزان عادی و استاندارد ذرات معلق در هوا ۱۵۰ میکروگرم بر مترمکعب است.

توصیه می‌شود؛ بیماران قلبی و ریوی در این شرایط ضمن مصرف به موقع داروهای خود، به هیچ وجه در معرض هوای بیرون قرار نگیرند و از منزل تا برطرف شدن کامل آلودگی هوا بیرون نیایند. همچنین افرداد عادی در صورت کار ضروری داشتن و نیاز به خروج از منزل، حتماً از ماسک استاندارد (ماسکهای مخصوص گرد و غبار) استفاده کنند.

