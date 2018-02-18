۴۰ درصد اراضی شالیزاری شهرستان رودسر شخم زمستانه شد

احسان الله مشتاق در گفتگو با خبرنگار مهر ، اظهار کرد: اجرای شخم زمستانه در اراضی شالیزاری شهرستان رودسر از روند خوبی برخوردار است.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از چهار هزار هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان شخم زده شده اندف افزود: این میزان معادل۴۰ درصد اراضی شالیزاری این شهرستان است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی رودسر خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود با ادامه دادن این روند تا پایان سال جاری 90 درصد اراضی شالیزاری شخم اول خود را انجام دهند.

مشتاق با تأکید براینکه کشاورزان رودسری باید حداکثر بهره برداری از نزولات آسمانی را در اجرای شخم زمستانه را انجام دهند ، تصریح کرد: حاصلخیزی خاک، صرفه جویی در مصرف آب در فصل بهار و از بین بردن آفات و بیماری ها را از مزیت های شخم زمستانه است.

وی همچنین به خزانه گیری و نشاء برنج نیز در این شهرستان اشاره و خاطرنشان کرد: این اقدامات به ترتیب در نیمه اول ماههای فروردین و اردیبهشت در شهرستان آغاز می شود.

رئیس جهاد کشاورزی رودسر در ادامه با اشاره به فعالیت ۱۳ هزار بهره‌بردار در این شهرستان در زمینه تولید محصول برنج ، افزود: بیش از تا 55 هزار تُن شلتوک و بیش از ۶۰ درصد برنج سفید سالانه در این شهرستان تولید می شود.

وی با بیان اینکه پنج درصد برنج استان را شهرستان رودسر تامین می شود، گفت: ۱۰ هزار و ۷۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی این شهرستان شالیزار بوده که از این میزان ۹ هزار هکتار آن قابلیت طرح تجهیز و نوسازی را دارد.

به گفته مشتاق بیش از هفت هزار هکتار از ارضی شالیزاری تاکنون تسطیح و یکپارچه سازی شده است.