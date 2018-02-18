ضرورت تکمیل اردوگاه دانش آموزی بجنورد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صالحی در دهمین نشست شورای آموزش و پرورش خراسان شمالی اظهار کرد: اولویت استان در حوزه امور تربیتی، تکمیل و بهره برداری اردوگاه دانش آموزی شهید چمران بجنورد است تا در تابستان ۹۷ برپایی نخستین اردوی دانش آموزان را در آن شاهد باشیم.

صالحی ساخت و تجهیز کانون های دانش آموزی را در اولویت بعدی دانست و با بیان این که شورای آموزش و پرورش محل تامین اعتبار برنامه های آموزش و پرورش نیست بلکه محل همفکری برای اجرای طرح های کلان است، تصریح کرد: آموزش و پرورش استان از فرصت تغییر کاربری ها برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر و درآمدزایی نهایت استفاده را ببرد.

طرح موضوع برنامه های هفته تربیت و نیز، تجلیل از مقام معلم و برگزاری نخستین جشنواره معلمان ماندگار استان، از دیگر نکات مطرح در این نشست بود که استاندار در این باره گفت: برای تجلیل از معلمان نمونه، پیشکسوت و بازنشسته محدودیت های غیرضروری درنظر گرفته نشود و با تعیین شاخص های مناسب، حتی معلمان پیش از انقلاب هم تجلیل شوند.

وی افزود: امروز از جاده شهرک فرهنگیان بجنورد بازدید داشتیم؛ زیرساخت آن آماده است و به محض مساعد شدن شرایط آب و هوایی آسفالت می شود.

حجت الاسلام یعقوبی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بجنورد نیز آموزش و پرورش را بهترین محمل نشر الگوهای اصیل تربیتی و جلوگیری از تهاجم فرهنگی غرب در معرفی الگوهای بدلی و سبک خاص زندگی خانواده ها برشمرد و بر ارتقای برنامه های فرهنگی در این نهاد تاکید کرد.