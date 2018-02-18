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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۵۱

شهردار منطقه ۶ در دیدار با شورایاران منطقه:

شورایاری پشتوانه خوب مدیریت شهری است

شورایاری پشتوانه خوب مدیریت شهری است

شهردار منطقه ۶ گفت: موفقیت مدیریت شهری با عملکرد خوب شورایاری ها فراهم می شود و باید از داشته ای که در محلات شهر تهران ایجاد شده است بهره برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عظیم بابایی با اشاره به اینکه شورایاری ها از دستاوردهای انقلاب اسلامی هستند گفت: به برکت انقلاب اسلامی ملت ما به سرنوشت خود آگاه شده و خودش برای خود تصمیم گیری می کند و موضوع شورایاری های محلات به همت و تلاش شورایاران در تهران نهادینه شد.

بابایی با بیان اینکه شورایاری ها پارلمان کوچک محلی هستند که مشکلات محلات را از پایین بررسی می کنند گفت: توجه به معتمدین محلی تاثیر بسزایی در شکوفایی و پیشرفت شهر دارد.

او با بیان اینکه برنامه مدیریت شهری برای شورایاری ها در حال بررسی است گفت: با توجه به تدوین برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران خودکفا شدن سرای محلات در شهرداری تهران دنبال می شود.

شهردار منطقه ۶ با اشاره به اینکه ۱۴ سرای محله در قلب تهران وجود دارد گفت: ارتباط شهرداری منطقه ۶ با شورایاران به صورت مستمر ادامه دارد تا موضوع و مسائل شهروندان به درستی انعکاس یابد.

کد مطلب 4230672

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