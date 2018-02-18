شورایاری پشتوانه خوب مدیریت شهری است

به گزارش خبرگزاری مهر، عظیم بابایی با اشاره به اینکه شورایاری ها از دستاوردهای انقلاب اسلامی هستند گفت: به برکت انقلاب اسلامی ملت ما به سرنوشت خود آگاه شده و خودش برای خود تصمیم گیری می کند و موضوع شورایاری های محلات به همت و تلاش شورایاران در تهران نهادینه شد.

بابایی با بیان اینکه شورایاری ها پارلمان کوچک محلی هستند که مشکلات محلات را از پایین بررسی می کنند گفت: توجه به معتمدین محلی تاثیر بسزایی در شکوفایی و پیشرفت شهر دارد.

او با بیان اینکه برنامه مدیریت شهری برای شورایاری ها در حال بررسی است گفت: با توجه به تدوین برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران خودکفا شدن سرای محلات در شهرداری تهران دنبال می شود.

شهردار منطقه ۶ با اشاره به اینکه ۱۴ سرای محله در قلب تهران وجود دارد گفت: ارتباط شهرداری منطقه ۶ با شورایاران به صورت مستمر ادامه دارد تا موضوع و مسائل شهروندان به درستی انعکاس یابد.