جودوکاران قمی ۴ مدال مسابقات دفاع شخصی کشور را کسب کردند

مجید متقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از برگزاری موفقیت آمیز مسابقات جودوی انتخابی تیم ملی زنان در قم که برای جودوی استان قم اتفاقی کم نظیر و ویژه بود این بار جودوکاران قمی در بخش دفاع شخصی که مدت کوتاهی است که در زمره رشته‌های زیر مجموعه جودو درآمده افتخار آفرین شدند.



وی افزود: تیم دفاع شخصی هیئت جودو، جوجیتسو و کوراش استان قم در رقابت‌های قهرمانی کشور به سه نشان نقره و یک برنز رسید و خوشبختانه در این حضور در جمع برترین‌های کشور توان ورزش‌های رزمی پایه قم را بار دیگر به رخ کشیدیم.



رئیس هیئت جودوی استان قم گفت: تیم دفاع شخصی استان قم به مربی گری محمدرضا باباییان رئیس کمیته دفاع شخصی هیئت جودو استان در مسابقات قهرمانی کشور در تهران به دیدار رقبای خود رفت و در پایان موفق به کسب سه نشان نقره و یک برنز دست یافت.



متقی بیان داشت: اولین دوره مسابقات دفاع شخصی قهرمانی کشور در مجتمع ورزشی میلاد نور و در سالن امام علی این مجموعه با حضور ۲۷ تیم از استان‌های مختلف کشور به انجام رسید و در وزن منهای ٦٧ کیلوگرم ابوالفضل شیری به نشان نقره دست یافت و برسکوی دومی ایستاد.



وی عنوان کرد: حسن زرندی در وزن منهای ٧۳ کیلوگرم با قرار گرفتن با سکوی دومی صاحب گردن آویز نقره شد و در وزن منهای ۸۰ کیلوگرم علی اصغر سلیمانی به مدال برنز رسید و برسکوی سوم کشور ایستاد و محمد حسین فکری در مثبت ۹۷ کیلوگرم سومین نشان نقره استان قم را به گردن آویخت.



رئیس هیئت جودوی استان قم تصریح کرد: همچنین اولین‌کارگاه آموزشی شیوه‌های دعوت به نماز به میزبانی هیئت جودوی استان قم قم با همت کمیته فرهنگی با حضور هفت هیئت ورزشی دیگر شامل کاراته، تکواندو، کونگ فو، بوکس، ورزش‌های رزمی،ووشو و ژیمناستیک برگزار شد.