سرپرست دانشگاه یاسوج منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، در حکم وزیر علوم آمده است:

«با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی، به موجب این حکم به سمت سرپرست دانشگاه یاسوج منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با جلب مشارکت مسئولان استان و استفاده از ظرفیت‌های خیرین، وظایف سرپرستی دانشگاه را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی و ماموریت‌های تعیین شده برای آن دانشگاه به انجام رسانید.

امید است با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در حفظ بیت‌المال و اعمال سیاست‌های موثر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، پرهیز از تجمل‌گرایی، تقویت نظم و انضباط اداری و رعایت دقیق مقررات مالی و ارتقای علمی، فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه، نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید.»

پیش از این محمودرضا رحیمی ریاست دانشگاه یاسوج را برعهده داشت.

وزیر علوم در نامه جداگانه ای با استعفای رضا رحیمی موافقت و از زحمات و خدمات وی در مدت تصدی ریاست دانشگاه یاسوج قدردانی کرد.