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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۰۱

با حکم وزیر علوم؛

سرپرست دانشگاه یاسوج منصوب شد

سرپرست دانشگاه یاسوج منصوب شد

وزیر علوم در حکمی احمد عریان را به عنوان سرپرست دانشگاه یاسوج منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، در حکم وزیر علوم آمده است:

«با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی، به موجب این حکم به سمت سرپرست دانشگاه یاسوج منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با جلب مشارکت مسئولان استان و استفاده از ظرفیت‌های خیرین، وظایف سرپرستی دانشگاه را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی و ماموریت‌های تعیین شده برای آن دانشگاه به انجام رسانید.

امید است با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در حفظ بیت‌المال و اعمال سیاست‌های موثر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، پرهیز از تجمل‌گرایی، تقویت نظم و انضباط اداری و رعایت دقیق مقررات مالی و ارتقای علمی، فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه، نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید.»

پیش از این محمودرضا رحیمی ریاست دانشگاه یاسوج را برعهده داشت.

وزیر علوم در نامه جداگانه ای با استعفای رضا رحیمی موافقت و از زحمات و خدمات وی در مدت تصدی ریاست دانشگاه یاسوج قدردانی کرد.

کد مطلب 4230684

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