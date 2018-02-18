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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۲۲

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی کرمان:

کشفیات سوخت در کرمان ۲۹ درصد افزایش یافته است

کشفیات سوخت در کرمان ۲۹ درصد افزایش یافته است

کرمان- مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی کرمان از افزایش ۲۹ درصدی کشفیات سوخت در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر سالاری نسب پیش از ظهر یکشنبه در کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت:  در سال جاری نسبت به سال گذشته  ۲۹ درصد افزایش کشفیات سوخت به مقدار ۵۲۵ هزار و ۳۲۰ لیتر داشته ایم.

وی افزود: در سال جاری نسبت به سال گذشته بررسی ۳۰۰ فقره پرونده و بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان جریمه دریافت شده که به خزانه دولت واریز شده است.

سالاری نسب بیان داشت: با توجه به اینکه در استان های مرزی و همجوار در بحث قاچاق و فرآورده را داریم مراجعات برای دریافت سوخت بیشتر بوده و سهمیه ها را رعایت و کنترل کرده ایم.

کد مطلب 4230687

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