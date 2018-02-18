کشفیات سوخت در کرمان ۲۹ درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر سالاری نسب پیش از ظهر یکشنبه در کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: در سال جاری نسبت به سال گذشته ۲۹ درصد افزایش کشفیات سوخت به مقدار ۵۲۵ هزار و ۳۲۰ لیتر داشته ایم.

وی افزود: در سال جاری نسبت به سال گذشته بررسی ۳۰۰ فقره پرونده و بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان جریمه دریافت شده که به خزانه دولت واریز شده است.

سالاری نسب بیان داشت: با توجه به اینکه در استان های مرزی و همجوار در بحث قاچاق و فرآورده را داریم مراجعات برای دریافت سوخت بیشتر بوده و سهمیه ها را رعایت و کنترل کرده ایم.