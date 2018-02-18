ساماندهی تشویقی دستفروشان در شورای شهر تهران رای آورد

به گزارش خبرنگار مهر، الهام فخاری نایب رئیس کمیسیون فرهنگی شورا پیشنهاد داد که مبلغ ۳ میلیارد تومان از محل کاهش ردیف های رفع سد معبر در راستای همکاری با وزارت کار و رفاه اجتماعی جهت ساماندهی تشویقی شرایطی تعاونی دستفروشان در بازارچه های ویژه در مناطق ۱، ۲، ۳، ۶، ۱۲، ۱۶ اختصاص یابد که در نهایت این پیشنهاد رای آورد.

در ادامه سید حسن رسولی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره پیشنهاد ساماندهی شرایط ‌دستفروشی و بساط گستری در راستای کاهش عرصه‌های دستفروشی در گذرهای شهری در موافقت با این پیشنهاد در تامین منابع مالی آن گفت: به لحاظ شکلی ۳ میلیارد از فصل مربوط به حقوق دستمزد و هوشمندسازی کسر شده است. در تبصره ۴ لایحه بودجه ۹۷، با توجه به ازدحام بیش از حد نیروهای انسانی در تمامی سطوح سازمانی شهرداری را موظف به ۱۰ درصد صرفه جویی، ۶ درصد کاهش نیرو و ۱۰ درصد سطوح سازمانی کردیم لذا با اجرای این تبصره ۴ صرفه جویی منابع مالی صورت خواهد گرفت.



وی ادامه داد: به لحاظ محتوایی نیز باید بگویم، آنچه مورد نظر شورا از این پیشنهاد است، ترویج دستفروشی نیست بلکه هدف کمک به دستگاه های مربوطه مانند وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی است.

رسولی افزود: با این اقدام علاوه بر ساماندهی دستفروشان در قالب روز بازارها در جهت توانمندسازی آنها نیز اقدام خواهد شد تا نه تنها مزاحمتی برای کسبه و مردم ایجاد نکنند بلکه با غنی سازی شغلی در مسیرهای مولد به کار گرفته می‌شوند.