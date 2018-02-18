به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد استان سمنان، سید جواد رضوی با بیان اینکه خانوار زندانیان جرائم غیرعمد تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان در ده‌ماهه سال جاری از یک میلیارد ۲۴۰ میلیون تومان در سرفصل‌های درمان، تسهیلات کارگشایی، اشتغال‌زایی و مساعدت بلاعوض درمانی بهره‌مند شدند، تاکید کرد: حمایت خانوارهای زندانیان جرائم غیرعمد تحت حمایت کمیته امداد هدف این طرح است.

وی با اشاره به اینکه کمک‌های حمایتی به خانوارهای زندانی جرائم غیرعمد تحت حمایت این نهاد در سرفصل‌های پرداخت تسهیلات کارگشایی، اشتغال‌زایی و مسکن ارائه می‌شود، افزود: واریز مستمری، درمان، ارائه خدمات به دانش آموزان و دانشجویان از دیگر خدمات حمایتی از خانوارهای جرائم غیرعمد است.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه ۴۵۷ خانوار زندانیان جرائم غیرعمد تحت حمایت این نهاد در ده‌ماهه سال جاری ۲۳۶ میلیون تومان مستمری دریافت کردند، گفت: مشاوره‌های خانواده همراه با پیگیرهای حقوقی باهدف رفع مشکلات زندانیان جرائم غیرعمد ارائه می‌شود.

رضوی گفت: ۲۱۴ میلیون تومان در ده ماهه نخست امسال برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به خانوارهای جرائم غیرعمد تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه در ده‌ماهه سال جاری ۴۰ فقره وام اشتغال‌زایی بااعتبار ۶۰۰ میلیون تومان به خانوارهای جرائم غیرعمد تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان پرداخت‌شده است، افزود: در همین مدت ۷۰ خانوار جرائم غیرعمد ۲۱۰ میلیون تومان تسهیلات کارگشایی دریافت کردند.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان افزود: ۲۱۵ میلیون تومان در سرفصل‌های ساخت، بهسازی و مقام سازی واحدهای مسکونی خانوارهای زندانیان جرائم غیرعمد تحت حمایت این نهاد هزینه شده است.