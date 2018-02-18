سیروس حیاتی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جزیره خارگ بهعنوان نماد مقاومت ایران اسلامی در تمامی عرصهها یک شاخص به حساب میآید، جزیره مقاوم خارگ یادآور روزهای ایثار و مقاومت ایران اسلامی در هشت سال دفاع مقدس است.
وی افزود: از سالیان گذشته این جزیره بهعنوان یکی از نقاط مهم و صحنه آرا در راهیان نور دریایی کشور بوده است که سالانه میزبان هزاران زائر است؛ قطعه قطعه خاک پاک خارگ یادآور مقاومت اهالی شریف این جزیره در دوران سخت دفاع مقدس است.
فرمانده سپاه ثارالله خارگ تصریح کرد: باید رشادتهای اهالی شریف خارگ بهصورت مستند برای زائران این جزیره روایت شود، جزیرهای که به تعداد روزهای جنگ بمباران شد ولی لحظهای دست از وظایف خود در حوزه صادرات نفت کشور برنداشت و خارگ را میتوان مبنای اقتصاد مقاومتی کشور دانست.
حیاتی یادآور شد: در حال آماده سازی و فراهم کردن بستر اردوی راهیان نور دریایی سال ۹۷ در جزیره خارگ هستیم و امیدواریم با همکاری همه جانبه تمامی مسئولان در بخش ویژه خارگ شاهد میزبانی شایستهای از زائران راهیان نور دریایی کشور باشیم.
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