تیم های برتر مسابقات کشوری هفت سنگ بانوان مشخص شدند

علی لویمی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در این دوره از مسابقات که در محل سالن شهدای کارگر آبادان برگزار شد، ۳۵۰ ورزشکار در قالب ۲۸ تیم شرکت داشتند.

وی افزود: این مسابقات به مدت ۴ روز از تاریخ ۲۴ تا ۳۰ بهمن ماه سال جاری در شهر آبادان برگزار شد. آذربایجان غربی، تهران و چهار محال بختیاری به عنوان تیم های برتر این دوره از مسابقات مشخص شدند.

به گفته وی نفرات برتر با انتخاب کادر فنی تیم ملی به اردوی این تیم دعوت می شوند.

نائب رئیس هیئت ورزشی بازی های بومی و محلی استان خوزستان تصریح کرد: ورزش هفت سنگ از مجموعه ورزش های بازی های بومی محلی ایران است که طرفداران زیادی دارد؛ این ورزش در سال های اخیر هواداران بسیاری را به دست آورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در ورزش هفت سنگ که یک بازی بومی ایرانی است؛ با روی هم گذاشتن هفت تکه سنگ صاف از بزرگ به کوچک بازی شروع می شود، یک گروه محافظ سنگ ها است و گروهی دیگر با توپی کوچک سعی در فرو ریختن ستون سنگی دارد، نخستین فرد از گروه اول از فاصله ای حدود چهار تا ۶ متری که به طور معمول در ابتدای بازی با خطی مشخص می شود با پرتاب توپ سعی در ریختن سنگ ها دارند، پس از فرو ریختن سنگ ها، محافظان توپ را می ربایند و آن را مخفی می کنند و به دنبال برنده ها می دوند و این در حالیست که گروه مقابل سعی در جینش دوباره سنگ ها دارد تا برنده بازی شوند.