۳۴۲میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی کردستان تزریق شده است

به گزارش خبرنگارمهر، محمد پیشداد امروز یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان که با موضوع توسعه بخش کشاورزی که با حضور نماینده ولی فقیه در استان تشکیل شد، گفت: امسال درمناسبت های هفته جهاد کشاورزی، هفته دولت و دهه فجر ۲۶۹ پروژه بخش کشاورزی به بهره برداری رسید.

وی ارزش ریالی تعداد پروژه های مذکور را بالغ بر ۱۸۷ میلیارد تومان ذکر و عنوان کرد: افتتاح این تعداد پروژه منجر به اشتغالزایی ۹۵۲ نفر شده است.

وی بیان کرد: میزان پرداختی کمک های بلاعوض برای تجهیز مزارع به آبیاری تحت فشار و روش های نوین آبیاری استان در سال جاری ۳۳ میلیارد تومان بوده است.

معاون امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی کردستان با اشاره به اینکه ۲۴ میلیارتومان اعتبار هم در بخش خط اعتباری مکانیزاسیون استان جذب شده است،ادامه داد: ۳۳ میلیارد تومان سرمایه در گردش هم از صندوق توسعه ملی استان پرداخت شده است.

پیشداد با بیان اینکه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید یکی از برنامه های اقتصاد مقاومتی در راستای فعال کردن واحدهای تولیدی راکد و تعطیل شده است، اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون به ۱۱۸ واحد تولیدی بخش کشاورزی بالغ بر ۳۷ میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده است.

وی اظهارداشت: در مجموع ۳۴۲ میلیارد تومان در سال جاری تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی استان پرداخت شده است.