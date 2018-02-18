۴۴ تن گوشت مرغ منجمد در استان قزوین توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی قزوین، شهرام رحمانی در این باره اظهار کرد: با تصویب کارگروه ستاد تنظیم بازار استان باهدف کنترل قیمت این سازمان با هماهنگی اداره پشتیبانی امور دام استان اقدام به معرفی عاملین فروش جهت توزیع ۴۴ تن گوشت مرغ منجمد با قیمت هر کیلو ۶ هزار و ۲۰۰ تومان در بین مصرف کنندگان استان کرده است.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد : با توجه به ذخیره سازی مرغ منجمد برای ایام پایانی سال و نوروز ۱۳۹۷ هیچ گونه محدودیتی برای توزیع وجود ندارد.

وی اظهار داشت : همچنین از ابتدای سال جاری تا کنون این سازمان با همکاری شرکت پشتیبانی امور دام استان اقدام به توزیع ۵۴۳ تن مرغ منجمد با قیمت مصوب کرده است.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به افزایش قیمت جوجه گوشتی، قیمت نهاده ها و تقاضای مصرف کنندگان درایام پایانی سال خاطر نشان کرد: در زمینه تامین جوجه یک روزه مورد نیاز واحدهای پرورش مرغ گوشتی با هماهنگی انجام شده اتحادیه تعاونی های مرغداران گوشتی استان و واحدهای پرورش مرغ مادر گوشتی میزان ۳۰درصد از تولید جوجه یک روزه این واحدها با قیمت مصوب در اختیار واحدهای مرغ گوشتی قرار می گیرد.