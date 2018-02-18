۶ میلیون دلار سرب از استان سمنان به کره جنوبی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید شهابالدین چاووشی صبح یکشنبه در دیدار با کیم سونگ هو سفیر کره جنوبی در ایران در محل استانداری سمنان بابیان اینکه این استان از همکاریهای، فنی اقتصادی و علمی و دانشگاهی با کره جنوبی استقبال میکند، ابراز داشت: یکی از ظرفیتهای مهم استان سمنان، دانشگاهی بودن آن به شمار میرود از هر شش نفر در استان یک نفر دانشجو است که غالبا در رشتههای کاربردی و فنی تحصیل میکنند لذا تبادل استاد و دانشجو میتواند به پیشرفت دو کشور کمک کند.
وی بابیان اینکه قابلیتها و ظرفیتهای بسیار فراوانی در استان سمنان وجود دارد، افزود: یکی از ظرفیتهای گسترده استان، جادههای مواصلاتی گسترده از نظر ریلی و آسفالته است که این قابلیت فرصتهای بسیار خوبی برای مبادلات تجاری بین این استان و سایر استان های کشور ایجاد میکند.
ضرورت توجه و حسن برخورد با ملت ایران
استاندار سمنان بابیان اینکه سوء تفاهمهای کوچک نباید هدفهای بزرگ توسعهای و اقتصادی ما را تحتالشعاع قرار دهد، ابراز داشت: برخورد اخیر یکی از شرکتهای کرهای با ورزشکاران ایرانی، هموطنان ما را آزرده خاطر کرد و امیدواریم با جبران این اقدامات تاثیری در همکاریهای گسترده بین دو کشور ایجاد نشود.
چاووشی بابیان اینکه مردم ایران، از مردم کره جنوبی ذهنیت خوبی داشته و آنها را مردمی بااخلاق و سختکوش میدانند، تصریح کرد: عملکرد یک شرکت یا یک گروه در میان دهها شرکت موجود، بهحساب مردم کره گذاشته نمیشود اما انتظار ما این است که بیش از گذشته به موضوعات رفتاری و حسن برخورد با ملت ایران توجه شود.
وی بابیان اینکه در تبادل توریست می توانیم بین دو کشور، همکاریهای خوبی را شاهد باشیم، افزود: تاریخانه به عنوان قدیمیترین مسجد در دامغان قرار دارد و همچنین قدمت آثار تاریخی استان سمنان به قبل از اسلام برمیگردد، در زمینه گردشگری فرصتهای بسیار خوبی در استان وجود دارد که میتواند برای کرهایها قابل توجه باشد.
برند سازی محصولات در دست اقدام استانداری سمنان
استاندار سمنان بابیان اینکه آمادگی همکاریهای بیشتر در زمینه صادرات و واردات کالا از کره جنوبی هستیم، ابراز داشت: صادرات استان به کره جنوبی طی مدت ۱۰ ماه گذشته امسال، چهار هزار و ۸۶۶ تن سرب تصفیه نشده به ارزش ۵.۹ میلیون دلار و واردات کره به سمنان نیز ۴۹۸ تنچسب و کائوچو، به ارزش ۵.۱ میلیون دلار بوده است.
چاووشی بابیان اینکه در حوزه بازرگانی و صادرات مواد معدنی میتوانیم تعاملات گسترده و خوبی باکره جنوبی داشته باشیم، تصریح کرد: در زمینه صنایع بزرگ خودرویی و صنایع سنگین ظرفیتهای بسیار قابل توجهی در استان سمنان وجود دارد.
وی بابیان اینکه به منظور تولید اشتغال، آماده تولید و برند سازی در زمینه خودروسازی هستیم، افزود: برخی شرکت های چینی تقاضای سرمایهگذاری در استان سمنان داشتند که در حال بررسی این درخواستها هستیم، بزرگترین کارخانه اتوبوسسازی ایران در سمنان قرار دارد که با توجه به اعلام ریاست جمهور مبنی بر نوسازی ناوگان عمومی کشور، ظرفیت بسیار گستردهای برای سرمایهگذاری خواهد بود.
چاووشی بابیان اینکه نمایندگی سابق یک شرکت کرهای تأسیسات گستردهای را در خصوص خودرو جدید در استان سمنان ایجاد کرده است، اضافه کرد: بازار فروش وسیع در خاورمیانه و راههای ارتباطی ما میتواند بازار جذاب و زمینهی مناسبی برای همکاریهای مشترک باشد.
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