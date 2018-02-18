به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه استان سمنان، سردار حسن حسن‌زاده در یادواره ۷۹ شهید منطقه جهادیه سمنان اظهار داشت: پس از انقلاب اسلامی، ایران در مسیر پیشرفت و توسعه در بخش‌های مختلفی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه دشمنان فکر می‌کردند می‌توانند انقلاب نوپای ایران اسلامی را نابود کنند، افزود: تحریم‌های متعدد و جنگ تحمیلی هرگز نتوانست این انقلاب را از پای درآورد چراکه مردم باروحیه انقلابی و شهادت‌طلبی همواره پشتیبان انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودند.

فرمانده سپاه استان سمنان با اشاره به اینکه پیشرفت‌ها خوبی در حوزه علم و صنعت داریم، افزود: در مسیر توسعه و پیشرفت کشور تعداد زیادی از جوانان و نوجوانان این سرزمین جان خود را از دست دادند و شهید شدند.

حسن زاده در ادامه تصریح کرد: شهدا الگوهایی برای این کشور بودند و به ما درس‌هایی از چگونه زیستن را در زندگی آموختند و با ایثار و جان‌فشانی در بین عموم مردم ماندگار شدند.

وی با اشاره به قدرت‌های برتر ایران که ترس و دلهره را به جان دشمنان این سرزمین انداخته است، افزود: دشمنان بیش از هر چیزی از تفکر انقلابی و روحیه شهادت‌طلبی ما می‌ترسد و در هر اقدامی که این تفکر پشتیبان آن نباشد موردقبول آنان است، دشمنان ایران اسلامی از قدرت موشکی و توان هسته‌ای ما می‌ترسد و این در حالی است که هیچ تلاشی برای ایجاد محدودیت در حوزه صنعت خودروسازی انجام نمی‌دهد.

فرمانده سپاه استان سمنان ریشه تولید موشک و توسعه فناوری هسته‌ای در ایران را تفکرات انقلابی دانست و بیان کرد: ترویج اصول و راهکارهای امام راحل و پیروی از خط امام و ولایت‌فقیه باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد و این امر رابین مردم نیز ترویج کنند.

حسن زاده با بیان اینکه این انقلاب ویژگی‌های بسیار مطلوبی دارد که همین امر سبب توطئه‌ها و دسیسه‌چینی‌ها دشمن می‌شود، تأکید کرد: دشمنان نمی‌خواهند انقلاب ما رشد کند و به کمال برسد و تاکنون ۳۹ سال است که در تلاش برای نابودی این انقلاب هستند.

وی با تأکید بر اینکه دشمنان این سرزمین باید نابودی انقلاب اسلامی ایران را در خواب ببیند، اضافه کرد: این انقلاب ریشه اسلامی و مردمی دارد و تا مدامی که این دو اصل پشتیبان انقلاب است هرگز نابود نمی‌شود.