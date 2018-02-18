فعالیت ۸۰ پایگاه مرمت و ساماندهی بناهای تاریخی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محبعلی در جریان بازدید از مراحل مرمت و ساماندهی کاخ موزه باغچه جوق ماکو گفت: این پایگاه ها با هدف حفاظت، حراست، پژوهش، معرفی، مرمت و ساماندهی ایجاد شده و از ۱۰ پایگاه در ابتدا به ۸۰ پایگاه کنونی رسیده است.

وی،آثار تاریخی و باستانی تخت جمشید شیراز، سلطانیه زنجان و تخت سلیمان تکاب را از مهمرین این پایگاهها در کشور نام برد و افزود: برخی از آثار این پایگاهها ثبت جهانی شده و در دنیا از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

مشاور رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور آموزش، پژوهش و حفظ و احیا را از مهمترین اولویت های این سازمان برشمرد و گفت: در حال حاضر برای کارشناسان این سازمان دوره های مختلف همراه با کارگاه و کار عملی برگزار برگزار می شود.

وی به ارتباط تنگاتنگ سازمان میراث فرهنگی با دانشگاههای کشور هم اشاره کرد و گفت: سازمان میراث فرهنگی برای دانش آموختگان دانشگاهی مرتبط با میراث فرهنگی بسیار اهمیت می دهد .

محبعلی در پایان شناساندن بناهای تاریخی از نظر ارزش به دنیا را از دیگر کارهای سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی اعلام کرد و خاطر نشان ساخت : حفظ و احیا و آسیب شناسی بناها و رفع خطر بناهای با ارزش تاریخی در کشور با حفظ اصالت از مهمترین اقدامی است که این سازمان در بخش مرمت و ساماندهی انجام می دهد.